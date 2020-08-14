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Протест аграриев

Группа протестующих фермеров отправилась пешком в Кишинев

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31299710/gruppa-protestuyuschikh-fermerov-otpravilis-peshkom-v-kishinev.html

Часть протестующих аграриев оставила свою сельхозтехнику возле населенных пунктов Данчены и Яловены и отправилась протестовать в молдавскую столицу пешком.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Молдавские фермеры отправились пешком на протест в Кишинев. Такое решение они приняли после того, как столичная примэрия не позволила им въехать в город на технике, чтобы не мешать дорожному движению.

Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Аграрии жалуются, что у них нет денег на обработку земель и они почти банкроты. По словам протестующих, премьер Ион Кику не предложил им необходимых решений для продолжения деятельности.

Корреспондент Sputnik Молова побеседовал и с полицейскими, обеспечивающими общественный порядок. Они рассказали, что в Кишиневе недостаточно места для такого количества сельхозтехники. Въехать в город на тракторах разрешили лишь некоторым манифестантам.

Правоохранители отметили, что примэрия разрешает фермерам протестовать в городе, но без техники.

Участники акции просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

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Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Колонны сельхозтехники стягиваются к Кишиневу: аграрии продолжают протесты.
© Sputnik /
Колонны сельхозтехники стягиваются к Кишиневу: аграрии продолжают протесты

Кроме того, протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Аграрии просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги, а также освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю, представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

А еще сельхозпроизводители требуют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения.

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