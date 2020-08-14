Когда на улице Албишоара в Кишиневе закончатся ремонтные работы

Градоначальник рассказал о том, что уже сделано на столичной набережной, и о том, как она преобразится в скором времени.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Обновление магистрали на участке между бульваром Юрия Гагарина и улицей Измаил завершится примерно через 10-14 дней. Оно будет осуществляться поэтапно, участок за участком.

"В это же время муниципальное предприятие Lumteh выполняет работы по замене осветительного оборудования. В дальнейшем здесь будут установлены светодиодные лампы", - пояснил примар (мэр) города Кишинева Ион Чебан.

Как рассказал градоначальник, мосты и перекрестки будут освещать дополнительные фонарные столбы.

Ремонт улицы Албишоара начался 4 августа. К настоящему времени установлено 1163 погонных метров нового бордюра, удалено 5100 квадратных метров старого асфальта.

Демонтированы также рекламные панно, которые расположены в зеленых зонах и мешают обновлению улицы.

В настоящее время на транспортной артерии ведутся работы по модернизации системы ливневой канализации. Уже были заменены некоторые решетки, а также установлены дополнительные дождеприемники для более быстрого сбора воды. А в будущем по всей улице оборудуют еще 160 решеток, а также восстановят те, которые ранее были закрыты асфальтом.

Параллельно идет очистка русла реки Бык.

Стоимость проекта составляет около 120 млн леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova