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Полиция остановила фермеров на подступах к Кишиневу.

Съемки с дрона: тракторы протестующих фермеров против автобусов полиции

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31304088/snimki-s-drona-protestuyuschie-fermery-protivostoyat-politsii.html

Фото с высоты птичьего полета — что происходит на месте протеста фермеров, которых полиция не пустила в Кишинев на тракторах.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Шоссе Кишинев-Хынчешты остается заблокированным — дорогу перекрыли двумя автобусами правоохранители, чтобы не пустить в Кишинев протестующих фермеров, которые собирались приехать в столицу на тракторах.

На снимках, сделанных с помощью беспилотника, видно, как дорогу в районе озера Данчены перекрыли два автобуса, за которыми стоят десятки полицейских, экипированных для подавления уличных беспорядков, в касках и с дубинками.

Poliția nu permite agricultorilor protestatari să intre în capitală pe șoseaua Chișinău-Hâncești
© Sputnik / Mihai Caraus.
Происходящее напоминает осаду крепости наступающей армией.

Небольшой участок дороги был оставлен для проезда машин скорой помощи и экстренных служб. В районе противостояния сконцентрировано более сотни тракторов, часть которых стоит на обочинах вдоль шоссе.

Poliția nu permite agricultorilor protestatari să intre în capitală pe șoseaua Chișinău-Hâncești
© Sputnik / Mihai Caraus.
Полиция перекрыла дорогу двумя автобусами, чтобы не пропустить в Кишинев тракторы фермеров.

Движение на этом участке прекращено, водителей перенаправляют на другие магистрали. Добраться из Кишинева в Хынчешты можно по шоссе Кишинев-Леушены до коммуны Суручены, а затем через коммуну Данчень вернуться на трассу Кишинев-Хынчешты.

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Теги:
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