Минздрав: подтверждены 396 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова достигло 20 556 человек.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 396 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 22 - в Приднестровье. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число выявленных случаев в Приднестровье достигло 1 669.

Зарегистрирован один эпизод импорта инфекции из Узбекистана.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 359 тестов, из них 1 850 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 29 483.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 25 медработников - 9 врачей, 15 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 466 пациентов (из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 244 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 280 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 20 556.

Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 884. Среди них - и 30 медицинских работников.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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