Кому за справкой в школу или детсад: подробности

В связи с многочисленными обращениями родителей, Министерство здравоохранения разъяснило, кому именно нужно разрешение от медика, чтобы в сентябре попасть в класс или группу.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Медицинская справка формы F-027 необходима только тем детям, кто идет впервые в школу или детсад. Информацию обнародовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ведомство также отмечает, что нет необходимости медицинского обследования и предъявления справки F-027 для всех детей и школьников перед началом учебного процесса 1 сентября 2020 года.

В конце июля Минздрав утвердил приказ № 703/2020 "О профилактических медицинских осмотрах детей при поступлении в начальную школу и гимназию, в том числе периодических, в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19)".

В документе указаны два типа медосмотров:

для приема детей в учреждения образования, зачисления в детсад, в первый класс или при смене школы – до 20 августа. По уважительной причине сроки могут продлеваться;

для профилактического периодического осмотра здоровых детей определенного возраста, он проходит в течение года по графику.

Минздрав также отмечает, что приказ ориентирован на то, чтобы упростить процедуру профилактического осмотра и не допустить скопления людей в медицинских учреждениях.

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