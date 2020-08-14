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Протест аграриев.

Разговор аграриев с премьером состоялся: на чем сошлись

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31306867/razgovor-agrariev-s-premerom-sostoyalsya-na-chem-soshlis.html

После беседы с главой кабмина и ответственной за аграрную сферу группой из представителей четырех парламентских партий, все протестующие направляются на тракторах в сторону Южного автовокзала в столичном микрорайоне Телецентр.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В ходе переговоров стороны не обсуждали требования митингующих.

В рамках дискуссии была достигнута договоренность, что завтра в 12:00 участники протестов продолжат диалог с премьер-министром Ионом Кику.

В Кишинев будет разрешен доступ всем аграриям, они сконцентрируются в одном месте.

"Мы встретились с премьер-министром, с комиссией по сельскому хозяйству. Мы просили только об одном и настаивали, чтобы разблокировали дорогу и позволили нам проехать в район Южного автовокзала. Я думаю, что в конце концов будет положительный ответ", - рассказал один из аграриев, Серджиу Стефанко.

Несколько протестующих сообщили Sputnik Молдова, что полиция разрешила им сосредоточить технику только у въезда в Кишинев на шоссе Кишинев-Хынчешты.

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