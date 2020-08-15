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Ярмарка мёда.

В Приднестровье открывается ярмарочный сезон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200815/31299736/v-pridnestrove-startuet-yarmarochnyy-sezon.html

В Левобережье решили дать старт событию, которое в прошлые, непандемические годы обычно начиналось в июне.

ТИРАСПОЛЬ, 15 авг – Sputnik. В Тирасполе начинают свою работу традиционные ярмарки выходного дня. Первая из них, с широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции откроется 15 августа. Она пройдет по улице Юности в районе сквера Авиаторов.

Как отмечают в местной администрации, список мест расположения для торговли уже утвержден. Это район 9-ой школы (ул. Котовского), район 5-ой школы (ул. Комсомольская), сквер Авиаторов (ул. Юности), КДЦ "Мир" (микрорайон "Кировский"), спортивные площадки по ул. Федько и ул. Текстильщиков, 38.

Время работы ярмарок запланировано с 8 до 14 часов.

Фонтан в сквере Кафедрального собора
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Бесплатное разрешение на право торговли можно получить если есть патент либо справка о наличии подсобного хозяйства, а также талон о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы в лабораториях сельскохозяйственных рынков. Срок его действия ограничивается тремя днями.

Для продажи продукции пчеловодства важно иметь ветеринарное свидетельство и паспорт пасеки.

Город возьмет на себя обязательство предоставить электропитание для участников ярмарок. Оплата будет взиматься только за потребленную электроэнергию. Также администрация города собирается обеспечить музыкальное сопровождение и необходимые санитарные условия.

Ярмарки будут проходить до ноября.

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Теги:
ярмарки, сельское хозяйство, Приднестровье


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