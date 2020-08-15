Запрет вступил в силу: в Молдове с субботы нельзя выставлять сигареты в витрины

Под введенные ограничения попали также сопутствующие товары, устройства и аксессуары для курильщиков.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня, согласно положениям законодательства, вступает в силу запрет на демонстрацию покупателям сигарет и табачных изделий в магазинах. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Сигареты можно держать в закрытых витринах, где их нельзя увидеть. Продавцам разрешено показывать покупателю текстовый список ассортимента табачных изделий по его просьбе - "на белой бумаге черными буквами", и только в том случае, если тому исполнилось 18 лет.

Нацагентство общественного здоровья подготовило руководство для продавцов и покупателей, которое разъясняет нововведения.

По заявлению властей, эта мера важна для сокращения рекламы и продвижения табачных изделий.

"Доказано, что реклама и стимулирование продажи табачных изделий увеличивают их потребление. Кроме того, маркетинговые стратегии особенно эффективны при нацеливании на детей и подростков и увеличении никотиновой зависимости среди молодежи", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в результате употребления табака умирает около 8 миллионов человек в год, а также около 900 тысяч человек, получивших заболевания после воздействия табачного дыма, в том числе около 190 тысяч детей.

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