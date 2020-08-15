Щедрый август: кишиневцы могут идти на рынки, цены на овощи и фрукты падают

Если в июле основные овощи и фрукты были не по карману многим жителям столицы, в августе предложение выросло, а люди могут позволить себе больше.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Обилие овощей и фруктов на рынках Кишинева привело к тому, что цены по целому ряду товарных категорий пошли на спад. Наиболее дорогой остается малина, которая реализуется, в среднем, по 55 леев за килограмм. Торговцы объясняют такую ценовую политику по этой культуре неурожаем, вызванным апрельскими и майскими заморозками, им удалось собрать лишь 35-40 процентов от планируемого урожая.

Демократичной можно назвать цену на сливу - на Центральном рынке города ее продают по 8-10 леев за килограмм, неблагоприятные погодные факторы минувшей весны не так пагубно сказались на этой культуре.

Символичная цена установилась на яблоки ранних сортов, в частности "Слава победителю", который крестьяне продают всего по 4 лея. Сорт груши "Молдавская ранняя" стоит 14-15 леев за килограмм, однако многие жители столицы готовы отдать такую сумму, учитывая неповторимый вкус и аромат этого фрукта.

"Несладкая" новость ждет тех горожан, которые придут на рынки в надежде купить черную смородину - килограмм этой ягоды обойдется в 40-45 леев, а джемы станут и вовсе "золотыми", учитывая, что для их приготовления нужно значительное количество сахара, который продается по 15 леев за кило.

Однако альтернативой для приготовления заготовок на зиму могут стать персики, которые на рынке, в среднем, реализуют по 7-8 леев. Что касается овощей, молдавские домохозяйки имеют возможность запастись на рынках сладким перцем для консервирования - эту культуру продают всего по 7-8 леев.

Довольно недорого обойдется такой экзотический овощ для Молдовы, как цуккини, - всего по 12 леев, аграрии из нашей страны научились его выращивать.

Борщевой набор также не ударит по карману граждан: на ценниках за картофель - 7-8 леев, свекла и репчатый лук идут аналогичной цене, петрушка и укроп стоят по 4-5 леев за большой пучок. Килограмм отборной свиной вырезки отдают по 60-65 леев.

Одним из "рекордсменов" по цене на аграрных рынках города - ежевика, за килограмм ягоды торговцы требуют 50-55 леев. Приемлемой на этом фоне выглядит цена на столовый виноград сорта "Кардинал", его можно приобрести за 16-17 леев, а "Мускат" - за 15.

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