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Новые быстрые тесты на Covid-19

Тесты на COVID и вакцины от гриппа: когда ожидаются их поставки в Приднестровье

© AFP 2020 / ROBIN UTRECHT
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1749)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200815/31304834/testy-na-covid-i-vaktsiny-ot-grippa-kogda-ozhidayutsya-ikh-postavki-v-pridnestrove.html

Главврачи лечебных учреждений региона рассказали о наличии средств, необходимых для профилактики коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 15 авг – Sputnik. Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в котором разместилась единственная COVID-лаборатория Приднестровья, планирует закупить тест-системы для проведения платного ПЦР-исследования на коронавирус. Об этом заявил руководитель Центра Александр Гончар на заседании в Минздраве.

"С учетом сегодняшней нагрузки лаборатория сможет анализировать 700-800 проб в месяц, на платной основе. Договор в скором времени будет направлен в Минздрав", - отметил он.

Гончар также сообщил о наличии 275 тестов для определения титра антител на COVID - их пока будут использовать только для заготовки антиковидной плазмы. Через месяц-полтора ожидается новая поставка этих тест-систем, которая позволит проанализировать ситуацию по региону.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Приднестровье изготовят свое антиковидное средство

Главный санитарный врач Наталья Берил рассказала о планах проверить три категории здоровых граждан - медработников, детей и подростков, а также людей с хроническими заболеваниями. Определение титра антител поможет проследить динамику заболевания в Приднестровье и сделать прогнозы на следующий сезон ОРВИ, гриппа и COVID.

Как рассказали в Минздраве, несколько медучреждений подготовят заявки на выделение экспресс-тестов. В стационарах их используют при госпитализации пациентов. Амбулаторная служба сейчас тестирует работников детских садов.

По Тирасполю, Бендерам и Каменке уже есть график обследований сотрудников школ. В целом по региону проведение экспресс-тестирования среди учителей начнется с 24 августа.

Уже подготовлены документы на поставку вакцины от гриппа: шесть тысяч доз четырехвалентной (защищающей от четырех различных вирусов), 18 тысяч трехвалентной и две тысячи для детей от шести месяцев. В первую очередь будут привиты медработники и люди с хроническими заболеваниями – те, кто находится в группе риска.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1749)

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Теги:
вакцина, тесты, Приднестровье


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