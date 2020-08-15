Новые тротуары на двух центральных улицах Кишинева будут черно-белыми

Работы по мощению плиткой ведут шесть бригад рабочих, а в понедельник к ним присоединятся еще две дополнительные.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. На двух параллельных улицах, Пушкина и Бэнулеску-Бодони, которые пересекают центр Кишинева, закончили снимать старый асфальт на тротуарах. Строители приступили к укладке плитки.

Новые тротуары будут черно-белыми. Работы ведутся по графику, который учитывает часы пик, когда на улицах больше всего людей.

Тротуарную плитку укладывают 6 бригад рабочих, а в понедельник на площадку выйдут две дополнительные бригады. На первом этапе будет уложена плитка от улицы Матеевича до проспекта Штефан чел Маре.

Место вырубленных старых, засохших и больных деревьев осенью займут молодые саженцы высотой около 3-4 метров, сообщил мэр столицы Ион Чебан. Корни старых деревьев угрожают разрушить тротуарное покрытие.

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Стоимость проекта по реабилитации тротуаров в периметре улиц Пушкина, Бэнулеску-Бодони, Матеевича и проспекта Штефан чел Маре составляет около 22,8 миллиона леев.

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