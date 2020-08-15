Что решили: заявления после встречи протестующих фермеров с премьером

В субботу представители аграриев, которые вышли на тракторах на акцию протеста, продолжили переговоры с главой кабмина и группой по преодолению кризиса в сельском хозяйстве.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Представители протестующих фермеров из районов, пострадавших от засухи или проливных дождей с градом и заморозков, встретились в субботу с премьер-министром Ионом Кику и членами рабочей группы по преодолению кризиса в сельском хозяйстве.

Как сообщил один из представителей фермеров, принявших участие в переговорах, было принято решение создать еще две рабочих группы — с участием Минэкономики и Минсельхоза. Первое заседание групп состоится в понедельник, в 10.00.

Накануне вечером, на четвертый день протестов, представителей аграриев, устроивших "тракторный марш" на Кишинев, пригласили на переговоры в правительстве. На этой встрече премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство не может удовлетворить требование протестующих об увеличении до 3 тысяч леев субсидии, которые сейчас составляют 1050 леев на каждый пострадавший гектар посевов.

© Sputnik / Mihai Caraus. Дорогу на Кишинев колонне тракторов преградила полиция.

Глава кабмина сказал, что государство не сможет справиться с такими расходами в ситуации, когда госбюджет утвержден с дефицитом в 17,5 миллиарда леев.

Еще одно требование митингующих - введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны. Сельхозпроизводители просят выдать им справки о форс-мажорных обстоятельствах, чтобы перенести выплаты кредиторам.

Протестующие также потребовали освободить фермеров, пострадавших от стихийных бедствий, от уплаты налога на заработную плату и земельного налога в 2020 году, а также объявить налоговые каникулы на первые шесть месяцев 2021 года.

Аграрии также призвали правительство принять меры по защите отечественных производителей от дешевых импортных товаров сомнительного качества.

Ион Кику сообщил, что чиновники уже начали процесс оценки потерь зерновых культур второй группы, и субсидии будут выплачиваться и в этом случае.

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