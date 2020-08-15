Минздрав: подтверждены 422 новых случая инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 422 новых подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них 6 - в Приднестровье. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.
Зарегистрировано три эпизода импорта инфекции, два из Германии и один — из Франции.
По данным ведомства, за сутки проведено 2 684 теста, из них 2 157 первичных.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 29 905.
В тяжелом состоянии находятся 465 пациентов (из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
Еще 1 253 человека - в состоянии средней степени тяжести.
Из больниц выписаны 352 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 20 908.
Зафиксированы еще 11 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 895.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.
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