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Врачи в больнице.

Минздрав: подтверждены 422 новых случая инфицирования COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1747)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200815/31314419/minzdrav-podtverzhdeny-422-novykh-sluchaya-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова достигло 20 908 человек.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 422 новых подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них 6 - в Приднестровье. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрировано три эпизода импорта инфекции, два из Германии и один — из Франции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 684 теста, из них 2 157 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 29 905.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе.
© Sputnik / AFK Sistema
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Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников - 4 врачей, 9 медсестер и 1 сотрудника  вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 465 пациентов (из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Еще 1 253 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 352 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 20 908.

Зафиксированы еще 11 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 895.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1747)

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Теги:
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