Частные детские сады возобновят работу с 17 августа

Руководство страны пошло навстречу сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, которые ранее протестовали у здания правительства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Частные детские сады смогут возобновить работу уже с понедельника. Решение, которое разрешает из деятельность с 17 августа, было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

В постановлении комиссии отмечается, что открытие возможно только при строгом соблюдении инструкции о подготовке частных дошкольных образовательных учреждений к работе в условиях пандемии COVID-19.

Возобновление деятельности частных детских садов должно быть в обязательном порядке согласовано с Национальным агентством общественного здоровья и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

В начале августа сотрудники сотрудники частных дошкольных учреждений и родители провели акцию протеста перед зданием правительства, требуя открыть детские сады.

По заявлениям персонала, их предприятия оказались на грани банкротства из-за ограничений, связанных с борьбой против распространения COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova