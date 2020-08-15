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Детский сад.

Частные детские сады возобновят работу с 17 августа

© CC0 / Pixabay / Brendacfeyc
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200815/31315752/chastnye-detskie-sady-vozobnovyat-rabotu-s-17-avgusta.html

Руководство страны пошло навстречу сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, которые ранее протестовали у здания правительства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Частные детские сады смогут возобновить работу уже с понедельника. Решение, которое разрешает из деятельность с 17 августа, было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

В постановлении комиссии отмечается, что открытие возможно только при строгом соблюдении инструкции о подготовке частных дошкольных образовательных учреждений к работе в условиях пандемии COVID-19.

Возобновление деятельности частных детских садов должно быть в обязательном порядке согласовано с Национальным агентством общественного здоровья и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

Детский сад
© CC0 / Pixabay / RitaE
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В начале августа сотрудники сотрудники частных дошкольных учреждений и родители провели акцию протеста перед зданием правительства, требуя открыть детские сады.

По заявлениям персонала, их предприятия оказались на грани банкротства из-за ограничений, связанных с борьбой против распространения COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1749)

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Теги:
детские сады


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