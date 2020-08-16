Детские площадки и аттракционы: какие нормы действуют в связи с пандемией

В Приднестровском регионе разрешили возобновить работу различных игровых зон, расположенных внутри торговых центров и других коммерчесих предприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik. В Левобережье вновь открылись детские площадки, игровые зоны и аттракционы под крышей различных объектов. Главное требование Оперативного штаба по недопущению распространения вируса – строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно разработанному Санэпидемстанции регламенту, перед сменой персоналу измеряют температуру бесконтактным способом.

"Сотрудники должны быть здоровы. Те из них, у кого будут выявлены признаки респираторных заболеваний – повышенная температура тела, кашель, насморк – не будут допущены к работе", - пояснили в Оперштабе.

Среди обязательных требований – влажная уборка, обеззараживание всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений каждые два часа, обработка рук антисептиком.

По правилам, социальная дистанция между людьми, будь то клиенты или работники, должна быть не менее полутора метров. Также обязательно носить средства индивидуальной защиты. Запрещено использовать в игровых зонах мягконабиваемые и пенолатексные ворсованные игрушки.

В обязанности администрации детских развлекательных объектов входит обеспечение персонала месячным запасом масок, антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих и моющих средств.

Контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм будут сотрудники правоохранительных органов и специалисты Санэпидемстанции. В случае нарушения деятельность объектов может быть приостановлена.

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