08:49 16 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Игровая зона.

Детские площадки и аттракционы: какие нормы действуют в связи с пандемией

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1750)
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200816/31168987/detskie-ploschadki-i-attraktsiony-kakie-normy-deystvuyut-v-svyazi-s-pandemiey.html

В Приднестровском регионе разрешили возобновить работу различных игровых зон, расположенных внутри торговых центров и других коммерчесих предприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik. В Левобережье вновь открылись детские площадки, игровые зоны и аттракционы под крышей различных объектов. Главное требование Оперативного штаба по недопущению распространения вируса – строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно разработанному Санэпидемстанции регламенту, перед сменой персоналу измеряют температуру бесконтактным способом.

"Сотрудники должны быть здоровы. Те из них, у кого будут выявлены признаки респираторных заболеваний – повышенная температура тела, кашель, насморк – не будут допущены к работе", - пояснили в Оперштабе.

Среди обязательных требований – влажная уборка, обеззараживание всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений каждые два часа, обработка рук антисептиком.

Детская площадка.
© Sputnik / Osmatesco
Детские сады Кишинева активно готовятся к открытию

По правилам, социальная дистанция между людьми, будь то клиенты или работники, должна быть не менее полутора метров. Также обязательно носить средства индивидуальной защиты. Запрещено использовать в игровых зонах мягконабиваемые и пенолатексные ворсованные игрушки.

В обязанности администрации детских развлекательных объектов входит обеспечение персонала месячным запасом масок, антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих и моющих средств.

Контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм будут сотрудники правоохранительных органов и специалисты Санэпидемстанции. В случае нарушения деятельность объектов может быть приостановлена.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1750)

По теме

В пригороде Кишинева появится еще один отремонтированный детсад
Какие ограничения действуют в Молдове до конца месяца - подробности
Теги:
детские площадки, аттракционы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие в одном из лондонских прудов.
Персеиды, конкурс красоты и протесты в Минске: самые яркие фото недели
Беларусь: протестующие обнимают силовиков.
Беларусь: протестующие обнимают парнишек в военной аммуниции
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться