Молдавский пульмонолог рассказала всю правду о COVID-19

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Обычная вирусная пневмония значительно отличается от тех поражений легких, к которым приводит коронавирус нового типа. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-фтизиопульмонолог Светлана Сырку.

Обычная вирусная пневмония встречается повсеместно, а причиной летального исхода от этого недуга могут стать сопутствующие заболевания. Как правило, от вирусной пневмонии уходят из жизни пациенты с тяжелыми хроническими недугами. Есть токсические воспаления легких, есть виды пневмоний, вызванные вирусами гриппа. Но их нее стоит путать их с осложнениями в дыхательной системе, которые вызывает коронавирус.