Молдавский пульмонолог рассказала всю правду о COVID-19

Почему некоторые пациенты проходят лечение от COVID-19 дома, а другие - в клинике: в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Обычная вирусная пневмония значительно отличается от тех поражений легких, к которым приводит коронавирус нового типа. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-фтизиопульмонолог Светлана Сырку.

Обычная вирусная пневмония встречается повсеместно, а причиной летального исхода от этого недуга могут стать сопутствующие заболевания. Как правило, от вирусной пневмонии уходят из жизни пациенты с тяжелыми хроническими недугами. Есть токсические воспаления легких, есть виды пневмоний, вызванные вирусами гриппа. Но их нее стоит путать их с осложнениями в дыхательной системе, которые вызывает коронавирус.

"Пневмония, связанная с COVID-19, является иным заболеванием, приводит легкие человека в совершенно другое, более тяжелое состояние", - уточнила собеседница.

Легкие, которые поражены коронавирусом, выглядят на томографе матово. Такое состояние по научному пульмонологи называют пневмонитом. В таком состоянии, как правило, вирус не затрагивает даже альвеолы, поэтому течение COVID-19 может проходить бессимптомно.

"В некоторых случаях такие незначительные изменения в организме, вызванные коронавирусом, обратимы. Если недуг протекает без клинических симптомов, эти незначительные патологии проходят бесследно, не давая осложнений", - уточнила Сырку.

Но многое зависит от уровня иммунитета человека, от объема поражения легких, от общего состояния организма до инфицирования COVID-19.

Собеседница заявила, что нет единого перечня рекомендаций для тех, кто уже победил COVID-19 и должен проходить дальнейшую реабилитацию. Если у пациента нет сопутствующих заболеваний, то необходима дыхательная гимнастика, укрепление организма витаминами и минералами.

Для тех жителей страны, у кого есть коморбидные состояния - сопутствующие патологии на фоне COVID-19 - есть особые рекомендации, поскольку реабилитация после излечения от инфекции будет более сложной.

"COVID-19 дает серьезные осложнения на почечную системы, на органы желудочно-кишечного тракта. Фактически коронавирус не поражает в организме только волосы и ногти", - рассказала специалист.

Рентгеновская диагностика при коронавирусе информативна лишь тогда, когда происходит обширное поражение легочных тканей. Компьютерная томография позволяет выявить легочные патологии при коронавирусе на ранних стадиях.

"В Молдове пациентов лечат в зависимости от того, какая именно пневмония диагностирована у пациента. Необходимы детальные клинические анализы, исследования основных систем функционирования организма человека", - подчеркнула Сырку.

Доктор ответила и на распространенную среди молдавских курильщиков информацию о том, что легкие любителей табакокурения менее подвержены проникновению инфекции нового типа в организм.

"Ряд исследований показывают, что рецепторы в легких, которые наиболее подвержены проникновению коронавируса, забиваются смолами при курении табака. Поэтому, негласно принято считать, что процент заражения COVID-19 - немного ниже, чем у некурящих. Хотя на сто процентов в мире исследователи этого утверждать не могут", - рассказала медик.

По словам собеседницы, за минувшие 2-3 недели в столичных клиниках увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии, больше больных сегодня нуждается в госпитализации, а в целом, клиническая картина течения недуга стала сложнее у многих граждан, вне зависимости от их возрастных групп.

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