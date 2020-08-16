В Бендерах запускают три проекта развлекательного отдыха для детей

Мероприятия будут организованы и для юношей и девушек, в том числе работающих, а также для молодых семей с детьми.

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik. В Бендерах намерены с 17 августа запустить сразу три проекта по организации отдыха и оздоровления, а также дополнительного образования детей и молодежи в летний период. В администрации при этом говорят, что места ограничены, а также напоминают, что необходимо будет всем участникам соблюдать санитарные нормы, предписанные во время карантина.

Один из проектов – это "Лагерь дневного пребывания", который разместился на базе филиалов Бендерского Дворца детско-юношеского творчества. В нем могут участвовать дети в возрасте от 7 до 14 лет. Всего набирают по три группы на 12 человек.

В программе запланированы мастер-классы, творческие занятия, развлекательные мероприятия и экскурсии. Организовано двухразовое питание. Лагерь продлится до 22 августа.

Для подростков 14-17 лет в это же время организуются "Каникулы с пользой". В программе - мероприятия спортивной и культурно-досуговой направленности.

На базе спортивно-оздоровительного лагеря "Юность" для работающей молодежи и молодых семей с детьми предлагается "Отдых выходного дня". Программа предполагает спортивные игры - волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, а также подвижные игры на свежем воздухе для взрослых - командные и семейные. Участникам предложат также коллективные творческие мероприятия.

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