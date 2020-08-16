Мэр села Слобозия-Маре: "Такой засухи еще не было, это самый тяжелый год"

Этим летом засуха сильно ударила по аграриям, особенно на юге страны. Как здесь обстоят дела, рассказала мэр села Слобозии Маре Кагульского района Валентина Карастан.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Этот год оказался самым сложным в истории села. Хотя населенные пункты на юге страны часто страдают от засухи, такой сложной ситуации не было никогда, рассказала корреспонденту Sputnik мэр Валентина Карастан.

"Это очень тяжелый год для пчеловодов и фермеров. Раз в два-три года мы страдаем от засухи, но этот год очень тяжелый - уже три месяца не было дождя", - говорит она.

Стратан призвала правительство поддержать требования фермеров: "Мы аграрная страна, и мы должны поддерживать этот сектор, потреблять местные продукты, но без поддержки властей мы не добьемся успеха".

В Молдове продолжается акция протеста фермеров, которые требуют увеличить компенсации за пострадавшие посевы до 3000 леев за один гектар.

Среди других требований аграриев, устроивших "тракторный марш" на Кишинев — налоговые каникулы, выдача властями справок о форс-мажорной ситуации, упрощение процедуры предоставления компенсаций, введение режима ЧП в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны.

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