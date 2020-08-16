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Засуха, август 2020-го.

Мэр села Слобозия-Маре: "Такой засухи еще не было, это самый тяжелый год"

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200816/31315442/mer-sela-sloboziya-mare-takoy-zasukhi-esche-ne-bylo-eto-samiy-tyazheliy-god.html

Этим летом засуха сильно ударила по аграриям, особенно на юге страны. Как здесь обстоят дела, рассказала мэр села Слобозии Маре Кагульского района Валентина Карастан.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Этот год оказался самым сложным в истории села. Хотя населенные пункты на юге страны часто страдают от засухи, такой сложной ситуации не было никогда, рассказала корреспонденту Sputnik мэр Валентина Карастан.

Valentina Carastan
© Photo : Facebook / Valentina Ursu
Валентина Карастан.

"Это очень тяжелый год для пчеловодов и фермеров. Раз в два-три года мы страдаем от засухи, но этот год очень тяжелый - уже три месяца не было дождя", - говорит она.

Стратан призвала правительство поддержать требования фермеров: "Мы аграрная страна, и мы должны поддерживать этот сектор, потреблять местные продукты, но без поддержки властей мы не добьемся успеха".

Протест аграриев.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Что решили: заявления после встречи протестующих фермеров с премьером
В Молдове продолжается акция протеста фермеров, которые требуют увеличить компенсации за пострадавшие посевы до 3000 леев за один гектар. 

Среди других требований аграриев, устроивших "тракторный марш" на Кишинев — налоговые каникулы, выдача властями справок о форс-мажорной ситуации, упрощение процедуры предоставления компенсаций, введение режима ЧП в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны.

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Теги:
засуха, сельское хозяйство


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