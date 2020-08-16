Новые тротуары и полный ремонт — в Кишиневе благоустроят сквер на улице Киев

В столице продолжается масштабное благоустройство, параллельно с укладкой тротуарной плитки на Московском проспекте благоустраивается и сквер на прилегающей улице.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В столичном секторе Рышкановка продолжается благоустройство тротуаров и зон отдыха. Будет капитально отремонтирован сквер вблизи главной транспортной развязки на улице Киев, рядом с музыкальной школой.

На этом "пятачке" уже уложена тротуарная плитка, будут отремонтированы декоративный мостик и фонтан. Здесь предстоит установить освещение и садовую мебель, а также посадить кустарники.

Стоимость работ составляет более 2 миллионов леев, деньги выделены из городского бюджета, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Кроме того, продолжаются работы по укладке тротуарной плитки на Московском проспекте и на двух центральных улицах Кишинева - Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

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