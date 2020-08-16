В конце августа бюджетников ожидают мини-каникулы

В то же время стало известно, когда сотрудники бюджетной сферы будут отрабатывать дни, объявленные нерабочими из-за пандемической ситуации.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В конце августа у бюджетников будут пятидневные выходные. Сотрудники бюджетной сферы будут отдыхать с 27 августа, когда отмечается День независимости, до 31 августа - праздника "Limba noastră".

На основании постановления Правительства 28 августа установлено выходным днем, а 22 августа – рабочим.

В соответствии с графиком отработки дней, объявленных нерабочими в условиях чрезвычайного положения в связи с пандемической ситуацией, бюджетники выйдут на работу по субботам 5 сентября, 19 сентября, 3 октября, 17 октября, 31 октября и 14 ноября.

Продолжительность рабочего дня в эти даты сокращена — с 8.00 до 16.30, с перерывом на обед с 12.00 до 12.30.

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