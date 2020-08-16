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Машины полиции.

Полиция призвала протестующих соблюдать общественный порядок

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
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Участников демонстраций просят проявить осторожность и не поддаваться на возможные провокации, чтобы не стать соучастником противоправных действий.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Полиция заявила, что внимательно следит за ситуацией в контексте протестных акций, которые проходят в Кишиневе и в стране в воскресенье.

Правоохранители призывают участников манифестаций и население Молдовы с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам, соблюдать законодательство и обоснованные требования сотрудников полиции.

"Чтобы обеспечить общественную безопасность, полиция рекомендует гражданам, которые намерены участвовать в массовых акциях протеста, поддерживать порядок, следить за сохранностью личных вещей, избегать конфликтов любого рода", — говорится в обращении.

Тракторы у въезда в Кишинев
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Протестное воскресенье: что сегодня будет происходить в Кишиневе
Полиция призвала участников демонстраций проявить осторожность и не поддаваться на возможные провокации, чтобы не стать соучастником противоправных действий. О провокаторах и нарушениях общественного порядка необходимо сообщать ближайшему сотруднику полиции.

Хранение и ношение оружия, взрывчатых веществ или других предметов, запрещенных на митингах, должно быть категорически исключено, подчеркивается в заявлении полиции.

Участников массовых акций также просят соблюдать правила дорожного движения, с уважением относиться к водителям и пешеходам.

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Теги:
полиция


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