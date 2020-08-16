На митинге в воскресенье фермеры решили продолжить акции протеста

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. В воскресенье фермеры, протестующие у въезда в Кишинев на тракторах, вновь собрались на митинг, чтобы обсудить ситуацию и свои дальнейшие действия. В митинге приняли участие около 150 человек, сообщил корреспондент Sputnik с места событий.

Аграриев пришла поддержать группа представителей партии PPDA, в том числе ее лидер Андрей Нэстасе. Однако в произнесении официальных заявлений от лица фермеров они не участвовали.

Некоторые выступавшие отметили, что после субботних переговоров их ситуация не изменилась и заявили, что слышат "только обещания". Фермеры не желают отказываться от своего главного требования — увеличения компенсаций до 3 тысяч леев за каждый гектар посевов, пострадавший от стихийных бедствий.

"Нам нужны гарантии, что мы получим эти деньги в ближайшее время", - сказал один из участников митинга Сержиу Стефанко.

"Мы понимаем правительство, определить источники финансирования непросто, есть много препятствий, но мы хотели бы получить гарантии, прежде чем вернуться домой. Чтобы все понимали: 1050 леев [за гектар] на посевы первой группы, на посевы второй группы, которая намного дороже, это все равно, что ничего".

Стефанко заявил, что после субботней встречи с премьер-министром дела пошли в лучшую сторону, были конструктивные обсуждения, но были и вопросы, на которые не последовало ответа.

© Sputnik / Mihai Caraus. Фермеры настаивают на увеличении компенсаций из-за засухи.

В понедельник представители фермеров проведут встречу с рабочей группой Минфина, на которой будут обсуждены налоговые вопросы, в том числе по НДС.

Некоторые аграрии были недовольны тем, что на митинге присутствовали представители политической партии и заявили, что не хотят политизации своего протеста.

Серджиу Стефанко сообщил корреспонденту Sputnik, что на протяжении всех дней протестов к ним подходили политики из разных партий.

© Sputnik / Mihai Caraus. Аграрии заявили, что не хотят политизации протеста.

"Мы приветствовали любую помощь, но просили их вообще не участвовать в нашем протесте. Наш протест - мирный, только для фермеров. Если хотят, пусть приходят, но это не политический протест, и мы попросили их не делать заявлений, и не позволим этого", — сказал он.

Протестующие намерены оставаться в Кишиневе до тех пор, пока не получат четкие гарантии от властей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova