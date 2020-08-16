Минздрав: число выявленных случаев COVID-19 в Молдове превысило 30 тысяч

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова достигло 21 220 человек.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 278 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее количество выявленных случаев в Молдове достигло 30 183.

Зарегистрировано два эпизода импорта инфекции, из Румынии и из США.

По данным ведомства, за сутки проведено 1 239 тестов, из них 863 первичных.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 16 медработников - 7 врачей, 8 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 459 пациентов (из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 215 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 312 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 21 220.

Зафиксирован еще один летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 896.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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