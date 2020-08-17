Что есть и пить в жару – советы молдавских специалистов

Августовская жара продолжит проверять на прочность граждан и гостей республики, корреспондент Sputnik поинтересовался, как с минимальным вредом для организма пережить зной.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В ближайшие дни жителей Молдовы продолжит преследовать зной – в дневные часы, в среднем, по республике будут фиксировать температуры воздуха, близкие к 30 градусам по Цельсию.

В этот период специалисты выходят с особыми рекомендациями к жителям республики. Что можно есть и пить в период зноя, и как сделать так, чтобы изнуряющая жара в меньшей степени повлияла на организм? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала нутрициолог Екатерина Дидык.

"В зной необходимо употреблять как можно больше продуктов, богатых минералами. Это и кисломолочные продукты, такие, как айран, это свежие огурцы и зелень. Также важно употреблять как можно больше воды с лимонным соком. Это - главные советы по терморегуляции организма, о которых надо помнить в жару", - рассказала собеседница.

Не следует доводить организм до обезвоживания в знойную погоду, однако употреблять жидкость необходимо порционно из расчета 40 граммов на массу тела. Так человек сможет максимально эффективно соблюсти водный баланс в организме, утверждает специалист. Также в питьевую воду можно добавлять растворы минералов, чтобы усилить ресурсы организма перед выходом на палящее солнце.

"Что касается минеральных вод, продающихся в магазинах, не следует пить их более одного стакана в день. Также необходимо в значительной степени ограничить себя в употреблении мяса и мучных продуктов. Лучше всего употреблять как можно больше овощей", - порекомендовала Дидык.

Неплохим тонизирующим средством в жару станет чистая вода с дольками лимона и грейпфрута – именно эти цитрусовые наиболее насыщают организм витамином C и способствуют более хорошей терморегуляции.

"Осторожными надо быть тем, кто предпочитает свежевыжатые соки – их следует пить лишь после основных приемов пищи и дозированно, не более стакана-полутора в день", - уточнила нутрициолог.

Специалист посоветовала тем, у кого в жаркие дневные часы пропадает аппетит, не волноваться, поскольку такое явление – нормальный процесс, а организм человека, когда действительно будет нуждаться в пище, сам даст знать об этом. Как только человек окажется в комфортных условиях в прохладном помещении, не исключено, что через 10-15 минут он захочет поесть.

В свою очередь, нутрициолог Ольга Кара заявила корреспонденту Sputnik, что необходимо также знать, как правильно комбинировать различные компоненты рациона, и с какой частотой употреблять их в пищу. Дневное меню должно включать две порции протеинов – как животного, так и растительного происхождения.

"Например, мясо лучше сочетать с легким салатом из овощей. Идеальный вариант – это мясо птицы, кролика или индейки, и его следует потреблять в умеренных количествах. В зависимости от веса человека и его дневной физической активности можно есть от 100 до 150 граммов мяса в день. Чрезмерное потребление может привести к накоплению лишних калорий, а со временем – к ожирению", – пояснила Кара.

Одним из важнейших аспектов питания в летний сезон также является правильная гидратация. На фоне повышенной температуры очень быстро может развиться обезвоживание, которое вызывает различные проблемы со здоровьем.

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