Уникальный дар природы. Молдавская капуста: чем она полезна для здоровья

Сложно найти более богатый и полезный для организма человека продукт, чем капуста. Она содержит фитонутриенты, антиоксиданты, множество различных витаминов и минералов.
Среди них витамины С, А, К, B1, B6, B9, E, глутамин, кальций, калий, магний, цинк, железо, сера, йод, фосфор, фруктоза, фолиевая и пантотеновая кислота, грубые пищевые волокна и клетчатка.
Все эти вещества в полной мере способствуют поддержанию здоровья, поэтому специалисты рекомендуют потреблять капусту ежедневно, без каких-либо ограничений. К тому же благодаря своей низкой калорийности овощ считается диетическим, а значит, поможет сохранить фигуру.
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Капуста может быть приготовлена самыми разными способами, и каждый из них будет вкусным и полезным. Если в теплое время года ее потребляют, как правило, в свежем виде в составе салатов, то в течение холодного сезона большой популярностью пользуется квашеная капуста.
Она содержит множество витаминов и снабжает организм бактериями, производящими молочную кислоту – природный пробиотик. Единственный недостаток капусты в таком виде – высокая концентрация соли, поэтому нутрициологи советуют использовать не более чем двухпроцентный солевой раствор.
Квашеная капуста помогает устранению патогенных бактерий и предупреждает развитие онкологии. Также она способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов (жиров) в крови, сокращает количество и интенсивность аллергических реакций.
Белокочанную капусту следует осторожно включать в рацион людям с повышенной кислотностью желудочного сока, а также тем, кто страдает энтеритами и колитами.
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