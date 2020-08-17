Нет насилию над детьми - какие меры предпринимают в молдавских школах

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В специальном исследовании, впервые проведенном в республике, сказано, что 14 из ста несовершеннолетних девочек и 5 мальчиков из того же числа сверстников постоянно подвергаются физическому насилию или побоям.
В эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Управления образования, молодежи и спорта Дрокиевского района Вера Флоча рассказала о мерах, которые способны предотвратить любые виды насилия в отношении несовершеннолетних, как в дошкольных учреждениях, так и в лицеях и гимназиях.
По словам собеседницы, общенациональная программа по предотвращению случаев насилия над детьми действует в республике еще с 2013 года. Согласно положениям этой программы, именно педагоги должны вовремя обнаружить, зарегистрировать и пресечь такие случаи и сообщить о них в компетентные органы государства.
Во многих учебных заведениях Дрокиевского района установлены камеры видеонаблюдения. А там, где их нет, назначается дежурный, который в ходе всего учебного дня следит за внутренним порядком в школе.
В нынешнем году только в Дрокиевском районе зафиксировано 200 случаев насилия, в 80 процентах побоям и сексуальным домогательствам подверглись дети в возрасте от 11 до 15 лет.
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