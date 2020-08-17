Нет насилию над детьми - какие меры предпринимают в молдавских школах

Порядка 26 процентов девочек и около 35 процентов мальчиков подвергаются физическому насилию, корреспондент Sputnik Молдова выяснял: какие меры есть на вооружении у педагогов, чтобы предотвратить этот феномен в школе, где дети проводят большую часть своего времени.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В специальном исследовании, впервые проведенном в республике, сказано, что 14 из ста несовершеннолетних девочек и 5 мальчиков из того же числа сверстников постоянно подвергаются физическому насилию или побоям.

Как правило, поднимают руку на детей и подростков родители, близкие или попечители. Осложняет ситуацию, что девочки-подростки подвергаются еще и сексуальным домогательствам со стороны сверстников.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Управления образования, молодежи и спорта Дрокиевского района Вера Флоча рассказала о мерах, которые способны предотвратить любые виды насилия в отношении несовершеннолетних, как в дошкольных учреждениях, так и в лицеях и гимназиях.

По словам собеседницы, общенациональная программа по предотвращению случаев насилия над детьми действует в республике еще с 2013 года. Согласно положениям этой программы, именно педагоги должны вовремя обнаружить, зарегистрировать и пресечь такие случаи и сообщить о них в компетентные органы государства.

"В каждом из дошкольных учреждений, а также в гимназиях и лицеях мы применяем политику всесторонней защиты ребенка. Учреждение образования берет на себя ответственность за предотвращение случаев насилия над детьми. Подобные инциденты мы фиксируем в специальном журнале, изучаем и стараемся их решить. Этот вопрос находится на постоянном контроле у педагогических советов школ", - рассказала Флоча.

Во многих учебных заведениях Дрокиевского района установлены камеры видеонаблюдения. А там, где их нет, назначается дежурный, который в ходе всего учебного дня следит за внутренним порядком в школе.

В нынешнем году только в Дрокиевском районе зафиксировано 200 случаев насилия, в 80 процентах побоям и сексуальным домогательствам подверглись дети в возрасте от 11 до 15 лет.

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