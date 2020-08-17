Многодетные семьи Молдовы: как родители готовятся к новому учебном году

Первое сентября совсем близко, а в обществе много вопросов о том, как будут проходить занятия в условиях пандемии. Своим опытом и переживаниями поделились родители, в семьях которых по трое и четверо школьников. Об их проблемах, чаяниях и надеждах – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Совсем скоро в школах страны прозвучит первый звонок, и многие взрослые обеспокоены тем, как будет реализован учебный процесс на фоне распространения коронавируса. Особенно непростая ситуация сложилась в многодетных семьях, где фиксируются повышенные расходы, недостаточное количество гаджетов для дистанционного образования и непростой опыт адаптации к новым учебным реалиям.

Родители, у которых трое-четверо детей, рассказали о том, с какими специфическими проблемами они сталкивались карантинной весной и к чему готовятся перед наступлением осени.

Учиться с телефона

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс образования. Марина Кузьмина, мама троих школьников (второй, седьмой и девятый класс) рассказала, что ее дети тяжело привыкали к дистанционному обучению, а первые две недели были и вовсе катастрофой.

"С гаджетами в нашей семье сложно: компьютер один, есть старый планшет, который не поддерживает Zoom (платформа для проведения онлайн-занятий), телефоны у детей разбитые, некоторые функции не работают. Поначалу у нас не было камеры и ее невозможно было купить: магазины закрыты, а в интернет-шопах все просто смели. Я с трудом купила подержанную камеру с рук, чтобы дети могли заниматься дистанционно", – пояснила она.

У Елены пятеро детей, из которых четверо школьников: в новом учебном году они пойдут во второй, пятый, десятый и двенадцатый классы. В семье всего один компьютер, за которым работает сама Елена, и два стареньких ноутбука.

"В принципе, нам этого хватило, мы выкрутились. Я знаю большое количество семей, в которых ситуация еще хуже: один телефон и тот у мамы, и ребенок на него получает домашнее задание. Если в этом году опять будет удаленное обучение, нам придется купить как минимум еще один ноутбук", – добавила собеседница.

Условное образование

По мнению Елены, качество домашнего обучения во многом зависит от возраста ребенка: если ученики старших классов способны осваивать новый материл самостоятельно, то в случае школьников помладше ситуация не столь радужна.

"Начальные классы – это в принципе не дистанционное образование. Только представьте: на Viber кидают картинку и работающий мама или папа должен это ребенку сначала объяснить, а потом сделать с ним домашнее задание. А первоклассники: как научиться читать и писать без учителя? Это абсолютно неэффективно и очень грустно", – отметила она.

Второй фактор, влияющий на эффективность онлайн-образования – квалификация и мотивация преподавателей. По наблюдениям родителей, те учителя, которые хорошо вели занятия в школе, так же ответственно проявили себя и в онлайне, и наоборот.

"Очень важен человеческий фактор: есть педагоги, которые хорошо готовятся по теме, стараются придумать интересную подачу, поддерживают и мотивируют детей. В нашей школе через программу Zoom преподавались только основные предметы: физика, математика, иногда государственный язык. Остальные проводились кое-как: например, учитель по русскому языку писал в Viber: "Поработайте над этим текстом". Вот и все занятие. Дети очень многое потеряли за эти месяцы", – поделилась многодетная мама Марина Кузьмина.

Дополнительные расходы

Елена, мама пятерых детей, отметила, что из-за пробелов в весенней программе, которая прошла в удаленном режиме, ей пришлось нанимать для своих детей репетиторов.

"Мы очень обрадовались тому, что для девятого класса отменили экзамены: не все ученики бы справились. Сейчас, на летних каникулах, нам пришлось нанимать репетиторов и подтягивать то, что детям в школе просто не дали ", – подчеркнула она.

По словам Елены, первые пробы дистанционного обучения в Молдове показали, что такое обучение подходит далеко не всем детям.

"В этой системе есть свои плюсы и минусы. Все дети со своим характером: есть те, кому "удаленка" подходит идеально – это те, которые настроены на учебу, привыкли самостоятельно искать информацию в интернете и не отвлекаться. А есть те, кому нужен учитель, чтобы он объяснил и показал. Просто записать урок и сказать его выучить, на мой взгляд, нереально. А еще есть дети с дислексией и дисграфией – им необходимо особое участие и внимание", – отметила собеседница.

Она добавила, что в этом году расходы в ее семье будут, видимо, еще выше: при частично дистанционном обучении, которое ждет детей осенью, придется нанимать репетиторов на постоянной основе.

"Все зависит от родителей"

В семье Тамары Шеремет трое школьников: второй, пятый и седьмой класс. По ее словам, у них не было проблем с дистанционным обучением, так как дома созданы все условия для занятий, а у матери есть возможность следить за тем, как дети осваивают "удаленку".

"Мы очень адаптируемы: дистанционка – так дистанционка, идем в школу – значит, идем в школу. У нас дома хороший интернет, у каждого ребенка своя комната и девайс, который позволяет удаленно учиться. Если какая-то проблема, я рядом, помогаю. Но наш случай не совсем типичный: я знаю семьи, где за период карантина дети не посетили ни одного урока, потому что трое детей, четвертый грудной и всего один компьютер", – рассказала Тамара.

По ее словам, основная ответственность в этой ситуации ложится на плечи родителей, которым частично пришлось заменить учителей.

"В подобной ситуации дети однозначно не могут справиться без помощи мамы и папы, самообразованием могут заниматься разве что отличники. Если бы не было меня в качестве надзирателя, то у детей остались бы пробелы в знаниях: то у учителя компьютер завис, то связь плохая, и ребенок не расслышал задание", – добавила собеседница.

Помогать друг другу

При всех проблемах и сложностях у многодетных семей есть такое преимущество, как взаимовыручка: при высокой занятости взрослых братья и сестры поддерживают друг друга.

"Весной, когда все учились дома, многие родители говорили: когда же это все закончится? В нашей семье мы постоянно занимаемся с детьми, много читаем, не жалеем денег на книги и образование, поэтому дистанционка не стала для нас концом света. Есть даже небольшой плюс: при домашнем обучении сократилось время на дорогу в школу", – рассказала многодетная мама Елена.

Она – не только мама пятерых детей, но еще и действующий бухгалтер. При ее нагрузке многие домашние обязанности ложатся на подрастающее поколение.

"Дома я готовлю только еду, все остальное распределяется по детям. Я не всегда вмешиваюсь в учебный процесс: если один что-то не понимает, он в любой момент может обратиться за помощью к старшему, и это выручает", – добавила она.

Вопросы без ответов

В беспрецедентных условиях пандемии не во всех образовательных учреждениях Кишинева известно, как будут организованы занятия в новом учебном году. Это, в свою очередь, провоцирует состояние растерянности во многих семьях.

"Мы участвовали в лицейском опросе: родителей и детей старше четвертого класса спросили, какую форму обучения они бы хотели выбрать, но пока не оповестили о результатах. Я высказалась за понедельное обучение. Дети настолько устали сидеть дома, что хотят ходить в школу, как обычно, каждый день", – рассказала мама трех школьников Марина Кузьмина.

Традиционно в августе мамы и папы начинают готовиться к возобновлению школьных занятий, но ситуация этого года особенная – на многие вопросы по-прежнему нет ответов.

"Я даже не знаю, покупать ли детям новую обувь. Может быть, они опять будут сидеть дома, и мы сэкономим. Пока тишина: только учитель второго класса начала писать и присылать задания, мол, давайте постепенно вливаться в процесс. А когда в школу и пойдем ли мы туда вообще, не известно", – добавила она.

Елена, мама четырех школьников, рассказала, что лицей, в котором учатся ее дети, предварительно выбрал опцию обучения в две смены. При данном сценарии длительность занятий сокращается до 30 минут.

"Я считаю, что это будет катастрофа. За 25-30 минут провести урок и полноценно осветить тему нереально. Нагрузка на учителей двойная, а значит, качество ухудшится. Школа пытается обеспечить безопасность, но чтобы до нее добраться, необходимо проехать туда и обратно на общественном транспорте, иногда с пересадками. О какой безопасности может идти речь?", – подчеркнула она.

Принесите справку

На прошлой неделе Министерство здравоохранения разъяснило, кому из детей понадобятся разрешения от медика для посещения школы. В 2020-2021 учебном году медицинская справка формы F-027 необходима только тем, кто идет в школу или детсад впервые.

Для приема детей в образовательные учреждения, зачисления в детсад, в первый класс или при смене школы медосмотр необходимо пройти до 20 августа. По уважительной причине сроки могут продлеваться.

Данная мера направлена на то, чтобы упростить процедуру профилактического осмотра и не допустить скопления людей в медицинских учреждениях.

Готовы ли молдавские школы к онлайн-обучению?

Тамара Шеремет рассказала, что руководство лицея, где обучаются ее трое детей, предварительно выбрало два сценария организации занятий.

"У нас ходит слух, что класс поделят на две группы: одна половина посещает школу по понедельникам, средам и пятницам, вторая – по вторникам и четвергам, а потом они меняются. Другой вариант – одну неделю дети учатся в школе, другую – удаленно. При этом те ученики, которые находятся дома, должны подключаться к уроку в режиме онлайн", – пояснила она.

Однако в настоящее время не все образовательные учреждения располагают техническими возможностями для реализации подобной модели обучения.

"В нашем лицее сказали, что во всех кабинетах проведут интернет и раздадут компьютеры из кабинета информатики, но они нерабочие. А у нас класс большой – 38 человек. Для того чтобы 20 человек сидели дома и могли видеть и слышать учителя, нужно оборудовать класс хорошей техникой и видеокамерами. На чьи плечи это ляжет? Ни государство, ни школа это не предоставляет. Выбрали эту схему обучения, но откуда возьмут необходимое оборудование, никто не знает. Скорее всего, все это закончится тем, что те дети, которые останутся дома, просто будут самостоятельно изучать тему, без какого-либо онлайн-подключения", – добавила собеседница.

А что говорят власти?

Вице-мэр Кишинева Анжела Кутасевич сообщила Sputnik Молдова, что каждое учебное заведение должно выбрать для себя подходящую модель обучения, исходя из своих возможностей и пожеланий родителей. По распоряжению столичного градоначальника директора все образовательные учреждения должны представить до 20 августа сценарий, по которому будут проходить занятия.

"Сейчас мы предложили, чтобы первый, пятый, девятый и двенадцатый классы всех столичных учебных заведений учились по единому принципу: в обычном оффлайн-режиме. Это важно, так как первоклассники не могут учиться читать и писать удаленно, пятый класс – это новая ступень обучения, а девятый и двенадцатый – выпускные, поэтому для них необходимо обеспечить максимальное качество образования с посещением школы", – рассказала Кутасевич.

Она отметила, что 19 августа в Кишиневе пройдет муниципальная конференция на тему образовательного процесса в условиях пандемии, после чего столичные власти выступят с уточнениями для школ и родителей.

"Конечно, все взрослые хотят, чтобы дети вернулись в школу, но это на сто процентов невозможно даже в две смены, так как предполагает слишком большую нагрузку на учителей. Мы должны это учитывать, чтобы не допустить коллапса в образовательной системе", – пояснила вице-мэр.

Кутасевич добавила, что реализация сценария с онлайн-подключением детей к уроку зависит от желания и возможностей школы, особенно тех из них, которые находятся на самофинансировании.

"Мы осведомлены о проблеме технического оснащения учебных учреждений и ищем возможности для того, чтобы помочь им с компьютерами и прочим оборудованием. Если нет – то вторая группа не будет подключаться к занятию, а просто самостоятельно заниматься дома", – заключила она.

Быть готовым ко всему

Сегодня ясно одно: за две недели до первого сентября в Молдове по-прежнему много вопросов о том, что ждет детей и родителей в новом учебном году.

"До сих пор непонятно, вернемся мы в школу или нет. Я общаюсь со многими взрослыми, и это непонимание везде. Волнение среди родителей очень высокое", – отметила мама троих школьников Тамара Шеремет.

По словам Тамары, она – оптимист и до последнего надеется на лучшее. А пока женщина не знает, покупать ли ей новую школьную форму или еще один комплект пижам для своих детей.

Ведь в условиях продолжающейся пандемии коронавируса дистанционное обучение может стать для Молдовы каждодневной реальностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova