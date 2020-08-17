Детсады и школы столицы готовятся возобновить работу

Дошкольные учреждения и школы Кишинева готовятся к началу учебного года. Первыми возможность возобновить работу получили частные детские сады. Столичный градоначальник заявляет, что подготовка государственных учреждений образования тоже идет полным ходом.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Государственные детские сады, а также школы Кишинева готовятся открыть свои двери в новом учебном году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Главное управление образования, молодежи и спорта совместно с Главным управлением социальной помощи и здравоохранения с 17 по 20 августа проводит онлайн-обучение медсестер этих дошкольных учреждений. Тренинг касается мер профилактики заражения коронавирусом.

Кроме того, сообщил Ион Чебан, утверждены и разосланы директорам детских садов специальные инструкции и информационные буклеты по подготовке детсадов к открытию. Малыши будут находиться в дошкольном учреждении 7 часов, их будут кормить четыре раза в день. Каждый детсад разработает график, где будет оговорено время, когда ребенок приходит в детсад и уходит домой.

Градоначальник также отметил, что до 20 августа кишиневские школы должны обнародовать одну из семи предложенных Минобразования моделей, по которой они собираются работать в новом учебном году.

"В системе образования Кишинева зарегистрировано более 90 тысяч школьников в 148 учреждениях начального и среднего образования", - проинформировал Чебан.

По представленной им информации:

30 школ перегружены; © Sputnik / Варвара Гертье Чебан рассказал, как обеспечат безопасность в детсадах в условиях пандемии

30 заполнены на 100 процентов;

54 школы заполнены на 70 процентов;

18 - менее чем на 30 процентов.

При выборе учебной модели все эти аспекты будут учтены, отметил мэр.

По информации, которую он представил, для приобретения всех необходимых средств гигиены, санитайзеров, защитных средств "126 столичным детским садам было дополнительно ассигновано более 6 миллионов леев, а 148 школам и лицеям - более 8 миллионов леев". Мэр пообещал обнародовать все отчеты о расходовании данных средств.

Он также заверил, что будут созданы все условия, чтобы 1 сентября столичные школьники вернулись за парты.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала обязательные правила для администрации и персонала дошкольных и средних образовательных учреждений. Они касаются регламента работы и соблюдения эпидбезопасности.

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