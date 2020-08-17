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Примэрия Кишинева

У одного из сотрудников кишиневской мэрии обнаружили COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
События Кишинева (65)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200817/31326229/u-odnogo-iz-sotrudnikov-kishinevskoy-merii-obnaruzhili-covid-19.html

В столичной администрации выявлен случай заражения коронавирусом нового типа. Грозит ли кишиневской мэрии закрытие на карантин?

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального секретаря муниципального совета Адриан Талмач сдал положительный тест на наличие COVID-19. Об этом сообщил в понедельник вице-примар (вице-мэр) столицы Илие Чебан.

Заседание муниципального совета Кишинёва 15.11.2019
© Sputnik / Osmatesco
Адриан Талмач

Он уточнил, что болезнь протекает в легкой форме, без симптомов, а Талмач находится на домашней изоляции.

Последние образцы теста на COVID-19.
© AFP 2020 / FRED TANNEAU
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В то же время, 26 человек, которые контактировали с заболевшим, пройдут тестирование на COVID-19. Среди них нет сотрудников кабинета столичного градоначальника Иона Чебана.

Отметим, что в течение последних четырех недель в Кишиневе фиксируется постоянный рост эпизодов заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил заместитель главы муниципального Управления здравоохранения Борис Гылкэ.

"Больницы получили 50 дополнительных кроватей, и в настоящий момент у нас 930 мест, из которых 207 предназначены для детей. Вчера поступили 713 пациентов, в том числе 42 в тяжелом состоянии. Мы будем искать решения данной проблемы, чтобы предоставить возможность госпитализации всем нуждающимся. Всего на наблюдении находятся 10 тысяч 652 пациента", – заявил чиновник.

Напомним, что на сегодняшний день количество случаев заражения COVID-19 в Молдове составляет 30 тысяч 183. Всего от коронавируса нового типа вылечилась 21 тысяча 220 человек, а число умерших равняется 896.

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Тема:
События Кишинева (65)

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