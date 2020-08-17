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Дмитрий Запорожан, архивное фото.

А руки-то помнят: как живут народные умельцы и мастера в Молдове при пандемии

© Photo : Facebook / Zaporojan Dumitru / A.WEGERA.03.08.50
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200817/31326261/a-ruki-to-pomnyat-kak-zhivut-narodnye-umeltsy-i-mastera-v-moldove-pri-pandemii.html

Народные мастера в период чрезвычайного положения не могли продавать свои оригинальные изделия людям, однако своей работы не оставили, один из них рассказал, как обстоят дела с промыслами в республике сейчас.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Дмитрий Запорожан изготавливает самые разные вещи из овечьей шерсти и кожи. Этим он занимается уже много лет, а хобби теперь стало делом жизни, рассказал он в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Ярмарка народных мастеров
© Sputnik / Mihai Caraus.
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
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Мастер постоянно следит за спросом со стороны граждан республики и иностранцев и изготавливает вещи, которые могут понравиться каждому взыскательному покупателю.

Умелец хотел еще до пандемии открыть онлайн-магазин, но ситуация с коронавирусом только ускорила этот процесс и, при соблюдении ряда требований, Дмитрий занялся работой. 

"До пандемии я участвовал в различных выставках в Молдове и Румынии. Сейчас, поскольку нет такой возможности, демонстрирую свои изделия онлайн. Всем мастерам следует понять, что спрос на онлайн-рынке возрос, надо быть готовыми к изменениям, даже если мы не привыкли к этому", - рассказал Запорожан.

По словам мастера, из-за пандемии коронавируса сейчас поступает все меньше заказов из-за рубежа. Если в прошлом году в летний период его изделия разлетались, как горячие пирожки, сегодня люди заняты другими проблемами и не спешат приобретать оригинальные вещи.

Скульптор Андрей Дохотару, который занимается литьем церковных колоколов
© Sputnik /
История колокольных дел мастера из Молдовы: я думал, что за год научусь
Но народный умелец не теряет оптимизма и надеется, что лучшие времена скоро настанут. Обычно, именно летом в республике проходили десятки ярмарок, где люди могли посмотреть, на что способны молдавские мастера, которые соревновались друг с другом в искусности.

В нынешнем году, если вновь не будет вспышек коронавируса нового типа, умельцы надеются на Рождественскую ярмарку, где спросом пользуются не только различные изделия из шерсти и кожи, но и сувениры, продукция из глины и многое другое, во что вложили душу те, кто знает толк в прекрасном.

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Теги:
эпидемия, Молдова, народ, творчество, мастера


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