Почему в Приднестровье разрабатывают новый режим работы троллейбусов

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. Режим работы троллейбусов в Приднестровье может быть изменен. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба региона по предотвращению распространения коронавируса.

"В адрес Оперативного штаба поступают обращения граждан с просьбой изменить правила пользования электротранспортом. Окончательное решение будет принято после изучения вопроса", - пояснили в Оперштабе.

В связи с обращениями предложено перевозить людей (в том числе с детьми) по справкам к месту работы в утреннее время до 8.30 и обратно домой с 16.00 до 18.00. В остальные часы по будням и в выходные дни без ограничений по времени троллейбусами смогли бы пользоваться все.

Между тем, правила перевозок пассажиров в режиме действующих ограничительных мер остаются прежними: маски и дезинфекция рук обязательны для всех, люди размещаются только на посадочных местах. Обработка спецсредствами салона и поверхностей в троллейбусе также должна проводиться регулярно.

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