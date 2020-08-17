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Антисептик в троллейбусе

Почему в Приднестровье разрабатывают новый режим работы троллейбусов

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1757)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200817/31326394/pochemu-v-pridnestrove-razrabatyvayut-novyy-rezhim-raboty-trolleybusov.html

Вариант нового графика движения электротранспорта обсудили на заседании Оперативного штаба региона по предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. Режим работы троллейбусов в Приднестровье может быть изменен. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба региона по предотвращению распространения коронавируса.

"В адрес Оперативного штаба поступают обращения граждан с просьбой изменить правила пользования электротранспортом. Окончательное решение будет принято после изучения вопроса", - пояснили в Оперштабе.

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В связи с обращениями предложено перевозить людей (в том числе с детьми) по справкам к месту работы в утреннее время до 8.30 и обратно домой с 16.00 до 18.00. В остальные часы по будням и в выходные дни без ограничений по времени троллейбусами смогли бы пользоваться все.

Между тем, правила перевозок пассажиров в режиме действующих ограничительных мер остаются прежними: маски и дезинфекция рук обязательны для всех, люди размещаются только на посадочных местах. Обработка спецсредствами салона и поверхностей в троллейбусе также должна проводиться регулярно.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1757)

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Теги:
троллейбусный маршрут, троллейбусы, Приднестровье


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