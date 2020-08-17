Почему в Приднестровье разрабатывают новый режим работы троллейбусов

В связи с обращениями предложено перевозить людей (в том числе с детьми) по справкам к месту работы в утреннее время до 8.30 и обратно домой с 16.00 до 18.00. В остальные часы по будням и в выходные дни без ограничений по времени троллейбусами смогли бы пользоваться все.
Между тем, правила перевозок пассажиров в режиме действующих ограничительных мер остаются прежними: маски и дезинфекция рук обязательны для всех, люди размещаются только на посадочных местах. Обработка спецсредствами салона и поверхностей в троллейбусе также должна проводиться регулярно.