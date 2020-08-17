Данные Минздрава по COVID-19: что изменилось за последнее время

В Минздраве представили подробную информацию за прошедшую неделю по эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 7 743 активных случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) Николай Фуртунэ на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования составляет 30 183 случая из них 21 543 человека выздоровели (71,4%).

"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей, было зарегистрировано на 9% больше зараженных. При этом выздоровевших стало тоже больше, на 21%. Количество смертей, к сожалению, достигло 897, но на прошедшей неделе количество летальных исходов снизилось на 5%", - уточнил Фуртунэ.

Он добавил, что среди населенных пунктов лидером по количеству новых случаев инфицированных за последние 14 дней по-прежнему остается Кишинев - 2 451 случай. В других городах за прошедшие две недели регистрировали гораздо меньше заражений COVID-19. Наибольшее количество в Новых Аненах - 174, в Единцах - 173 и в Яловенах - 160.

"В целом наибольшие проблемы - в северных регионах страны, где наблюдается отрицательная динамика, и в Кишиневе. Более половины подтвержденных случаев приходятся на молдавскую столицу", - заявил Фуртунэ.

Глава НАОЗ обратил внимание на то, что из числа госпитализированных 459 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

По данным специалиста, за все время пандемии в стране провели 181 428 тестов на коронавирус.

Как добавил Фуртунэ, средний возраст заболевших составляет 46,6 года, в процентном соотношении чаще вирус диагностируют у женщин (59%). Говоря о смертности, он подчеркнул, что в 98,8% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 300 эпизодов. В основном, по словам специалиста, речь идет о тех гражданах, которые возвращаются с отдыха.

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Фуртунэ также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней, однако отметил, что вирус может проявиться в течение 2-14 дней с момента контакта с инфицированным. Поэтому, как считает специалист, важно соблюдать режим самоизоляции.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 1675 детей, в том числе новорожденные, а также 243 беременных женщины.

Что касается медицинских работников, по данным Фуртунэ, всего инфекция обнаружена у 3 675 сотрудников системы здравоохранения. У 914 из них положительные результаты отмечены за последнюю неделю. Всего провели 13 850 тестирований медработников на COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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