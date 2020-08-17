Приднестровцы снова смогут получать консультации в сфере здравоохранения

Проведение еженедельного приема граждан сотрудниками Минздрава было приостановлено в свое время в связи с карантинными ограничениями.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. В Приднестровье Минздрав возобновил прием граждан по личным вопросам. В рамках таких встреч граждане могут получить консультативную помощь, решить конкретную проблему или записаться на прием к руководителю ведомства и его заместителю.

"Теперь специалисты Управления по работе с обращениями Минздрава Приднестровья будут принимать желающих каждый вторник с 14.00 до 16.00", - пояснили в ведомстве.

Прием специалистами управления будет проходить в порядке очередности, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт. Вход в здание ведомства возможен только при наличии маски.

Письма, в том числе и электронные, должны содержать фамилию, имя, отчество обращающихся, их адреса, контактные телефоны, дату и личную подпись. Обращения, в которых отсутствуют сведения о личности, считаются анонимными и не подлежат рассмотрению. Это касается и писем, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения.

Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. При необходимости этот срок может быть продлен.

Также Минздрав принимает электронные письма, звонки по номеру 0(533) 9-44-88 и сообщения по viber-линии (телефон 0 777 86-927). По ним можно задать вопросы, высказать свои предложения и претензии о качестве оказания медицинской помощи и работе лечебно-профилактических учреждений.

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