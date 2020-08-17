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Школьные принадлежности

Определены места проведения школьных ярмарок в Кишиневе

© CC BY 2.0 / Flikr / Lyn Lomasi / Study Materials 2
Общество
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Тема:
События Кишинева (66)
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Sputnik Молдова
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Как и в прежние годы, в преддверии 1 сентября в столице откроются ярмарки, где можно будет приобрести все, что необходимо для нового учебного года.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Все необходимое к школе жители столицы смогут приобрести в каждом из секторов города. Примэрия (мэрия) определила места проведения ярмарок.

Как уточнили в столичной администрации, в Кишиневе школьные ярмарки будут проводиться по следующим адресам:

  • Центр: ул. Академическая, ул. Д. Кантемира – пересечение с ул. Измаильской;
  • Ботаника: бульвар Траян – пересечение с ул. Индепенденцей;
  • Рышкановка: ул. Киевская – пересечение с ул. А. Руссо и (при необходимости) на ул. Е. Доги;
  • Буюканы: ул. Каля Ешилор, 8 (парковка у ТЦ Zity Mall);
  • Чеканы: ул. А. Руссо  - пересечение с ул. М. чел Бэтрын.

Пустой класс в школе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Ярмарки откроются с 25 августа и будут работать до 6 сентября. Родители смогут приобрести школьную и спортивную форму, ранцы, канцелярские принадлежности.

Кроме того, с 15 августа по 15 сентября по улице М. Варлаам, в периметре улиц Армянской и Болгарской, работает школьная ярмарка, которую организует МП "Центральный рынок".

Ранее сообщалось, что школьная ярмарка, которая раньше действовала на территории МВЦ Moldexpo, в этом году откроется по адресу Каля Ешилор, 8, возле торгового центра. Она будет работать с 26 по 30 августа ежедневно, с 10.00 до 20.00. Изменения связаны с тем, что на территории МВЦ развернут центр для приема пациентов с коронавирусом.

Распоряжение о проведении данных мероприятий столичный градоначальник Ион Чебан подписал 13 августа. Он также потребовал от руководителей претур секторов Кишинева обеспечить строгое соблюдения правил эпидбезопасности в связи с пандемией COVID-19.

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Тема:
События Кишинева (66)

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