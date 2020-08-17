Выборы президента Молдовы - 2020: что надо знать избирателям

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила, что с 17 августа избиратели, которые хотят проголосовать на выборах президента республики на другом избирательном участке, могут подать заявления о новом месте жительства. Обращение необходимо направить в администрацию населенного пункта, где человек намерен голосовать.
"Таким образом, гражданина внесут в электоральный список, согласно указанному месту жительства, и он сможет воспользоваться правом голоса именно на этом избирательном участке", - сообщили в ЦИК.
Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, а само голосование намечено на 1 ноября.
Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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