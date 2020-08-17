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Выборы президента Молдовы - 2020: что надо знать избирателям

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (73)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200817/31328428/vybory-prezidenta-moldova-2020-chto-nado-znat-izbiratelyam.html

Главу государства граждане Молдовы будут выбирать 1 ноября, но уже с середины августа некоторые избиратели могут подготовиться к голосованию.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила, что с 17 августа избиратели, которые хотят проголосовать на выборах президента республики на другом избирательном участке, могут подать заявления о новом месте жительства. Обращение необходимо направить в администрацию населенного пункта, где человек намерен голосовать.

"Таким образом, гражданина внесут в электоральный список, согласно указанному месту жительства, и он сможет воспользоваться правом голоса именно на этом избирательном участке", - сообщили в ЦИК.

Выборы в Молдове.
© REUTERS / Gleb Garanich
В день выборов президента будут избраны и мэры трех сел Молдовы
Заявление необходимо подавать лично, предъявив идентификационный документ (булетин) в оригинале и его копию. Сделать это можно до 1 октября включительно. В ЦИК уточнили, что подобные обращения, поданные в рамках прошедших выборов, считаются недействительными.

Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, а само голосование намечено на 1 ноября.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (73)

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