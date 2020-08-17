Мой врач - мой герой: в Молдове готовят к выпуску новую монету

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Национальном банке призвали граждан республики принять участие в общенациональной акции по определению дизайна памятной серебряной монеты, посвященной труду молдавских медиков в период пандемии коронавируса нового типа. Заявки будут принимать до 11 сентября.

Монета будет изготовлена из серебра 925 пробы, на аверсе планируют разместить надпись "Medicul meu – eroul meu" ("Мой врач - мой герой" - ред.). К разработке своего видения дизайна монеты граждан попросили подойти максимально внимательно, чтобы полностью отобразить подвиг молдавских медработников в борьбе с инфекцией.

Конкурсная комиссия Нацбанка отберет самые удачные, творчески-проработанные образцы. Все, кто желает отправить свой вариант рисунков новой монеты могут это сделать по электронной почте (consultare@bnm.md), прикрепив к письму информацию о себе, указав точный адрес и номер телефона. При отсылке письма необходимо указать в заголовке: "Концепция монеты, посвященной врачам". © Sputnik / Irina Leahova К 75-летию Великой Победы в Приднестровье выпустили памятные монеты и банкноты

В Нацбанке также напомнили, что памятные монеты представляют собой предметы искусства нумизматики и изготавливаются исключительно из драгоценных металлов - золота и серебра. Их выпускают ограниченным тиражом, а тематика их рисунка может быть разнообразной. Это - и исторические личности или события, уникальные молдавские природные пейзажи, события в науке и искусстве. Памятные монеты Нацбанка не могут использоваться в качестве расчетного средства.

"Памятные монеты представляют собой особую эстетику. Их выставляют на продажу в специальных пластиковых капсулах и сопровождают информационной аннотацией, в которой говорится об основных характеристиках и отличиях. Этот документ подписывает лично глава Национального банка", - сказано в сообщении главного финансового регулятора страны.

Первая памятная монета в Молдове была выпущена в 1996 году к пятилетию провозглашения независимости республики. Первая серия монет была посвящена монастырям и святым местам Молдовы. Запущенная в 2000 году серия составлена из 20 серебряных монет.

На данный момент Нацбанк выпускает в оборот памятные монеты из циклов: "Личности", "Праздники, культура и традиции Молдовы", "Памятники Молдовы". Также особой популярностью у отечественных нумизматов пользуется серия "Красная книга Молдовы", посвященная флоре и фауне республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova