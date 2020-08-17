Отдых в Греции: что нужно знать гражднам Молдовы

В посольстве Молдовы в Афинах пояснили, могут ли граждане республики въезжать в Грецию и на каких условиях.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Въезд в Грецию для большинства граждан Молдовы по-прежнему закрыт. Об этом сообщили в посольстве республики в Афинах.

"В целях предупреждения распространения вируса CODID-19 власти Греции объявили о продлении до 31 августа ограничений на въезд иностранным гражданам на территорию государства", - отметили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что отправиться туда могут лишь те граждане республики, у которых есть вид на жительство в странах ЕС.

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В экстренных случаях молдавские граждане могут написать на электронную почту: consulat.atena@mfa.gov.md или обратиться на "горячую линию" дипмиссии по телефону +30 699 793 9458. По этому номеру не делается запись и не предоставляется информация. Уточнили в посольстве.

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