Трагедия в Ниспоренском районе: отец нашел тела своих утонувших детей

По информации правоохранителей, тела детей нашли в озере у села Шишкань в воскресенье, во второй половине дня.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Горе в селе Шишканы Ниспоренского района: дети 6 и 8 лет утонули в местном озере. Информацию подтвердила пресс-секретарь районной Инспекции полиции Кристина Викол. По информации правоохранителей, тела детей нашли в местном озере в воскресенье, во второй половине дня.

Викол сообщила, что 6-летний мальчик и его 5-летняя сестра вышли поиграть на дорогу, пока родители вместе с другими детьми находились во дворе.

"Дети пошли к озеру, которое расположено в нескольких улицах от дома. Шестилетний мальчик вошел в воду, чтобы искупаться, но начал звать о помощи, обращаясь к своей младшей сестре, та побежала домой, чтобы позвать на подмогу старшего брата 8 лет. Мальчик прибежал и попытался спасти младшего, но тоже утонул", - рассказала Викол.

Тела детей из воды вытащили отец погибших и один из соседей. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти малышей.

© Photo : Inspectoratul de poliție Nisporeni Doi copii s-au încât într-un lac din raionul Nisporeni

"Семья пользуется социальной помощью и не находится в поле зрения инспекции полиции Ниспорен. Площадь озера составляет 100 квадратных метров, общая глубина - 4 метра, а на данный момент вода достигает глубины полутора метров. Водоем находится в частной собственности, огражден проволочной сеткой, есть ворота. Озеро в начале летнего сезона прошло проверку в ходе операции "Забота", оно не охраняется", - уточнила Викол.

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы. Полиция обращается с призывом к родителям не оставлять детей без присмотра, запрещайте им купаться в не отведенных для этого местах.

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