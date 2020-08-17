Официальные данные Минздрава: подтверждены 194 новых случая заражения COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превышает 30 тысяч.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 194 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в понедельник.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 30 377.

За минувшие 24 часа проведено 1 155 тестов, при этом повторно - 141.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у девяти медработников: трех врачей и шести медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 470 пациентов (из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 323 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 21 543 человека.

Зафиксированы еще 12 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 908.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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