Переговоры молдавских аграриев с властью: о чем заявил премьер

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику по итогам многочисленных дискуссий в понедельник рассказал о мерах, на которые готовы пойти власти, чтобы поддержать пострадавших от засухи аграриев. Глава правительства отметил, что больше, чем 1500 леев в качестве частичной компенсации на один гектар, государство выделить не в состоянии. Сельхозпроизводители еще до заявлений премьера сообщили, что намерены продолжать протесты.

Что предлагают власти

Глава правительства озвучил список мер, которые в случае утверждения парламентом частично помогут пострадавшим от продолжительной засухи сельхозпроизводителям.

"Правительство, Минфин считают, что на данном этапе можем разработать и продвинуть ряд проектов, у которых будут следующие цели. Во-первых, в отношении возмещения налога на добавленную стоимость, который аграрии накопили на счетах, сделаем так, чтобы было возможным, чтобы этот НДС использовался для расчета по налоговым выплатам, связанным с зарплатой", - сказал Кику.

По его словам, это будет делаться на основе заявления, казначейство переведет эти деньги производителю, а он уже рассчитается по выплатам.

"Во-вторых, сделаем так, чтобы накопленный НДС использовался для выплаты земельного налога… На этом, к слову, настаивали и аграрии", - отметил премьер.

Кроме того, как пояснил глава кабмина, достигнута договоренность установить мораторий до 31 декабря 2020 года на налоговый контроль. "Это предложение будет озвучено парламенту. Также выступим перед парламентом с инициативой расширить субсидирование процентов по кредитам аграриев в том числе и на существующие займы, а не только на новые", - сообщил Кику.

По его словам, у многих сельхозпроизводителей есть неблагоприятные, старые кредиты, и государство в этом плане намерено их поддержать.

"Также по итогам субботних дискуссий в Минсельхозе достигнута договоренность по упрощению процедуры предоставления компенсации на зерновые первой группы (пшеница, ячмень, рапс – ред.). Исключены некоторые документы. Сегодня проект был подготовлен. В среду этот проект будет принят на заседании правительства, чтобы выделение этих денег было более простым и быстрым", - подчеркнул Кику.

Также обговорено, чтобы задолженности по кредитам на технику в рамках программы MECAGRO были эшелонированы в течение 12 месяцев.

"Предлагается и поправка, которая позволит Торгово-промышленной палате выдавать сертификаты о форс-мажоре", - пояснил премьер, добавив, что этот момент также планируется обсудить в парламенте.

В рамках встречи в Минфине, как пояснил глава правительства, обсуждались и планы на будущее. К примеру, ведутся переговоры по снижению ставки НДС на удобрения в сельском хозяйстве и по другим поставкам. "Говорим предварительно о 12%. Еще будем обсуждать, но наши подсчеты показывают, что это надо сделать", - сказал Кику.

По его словам, изменения предполагают поправки в законодательство, и это нужно скоординировать с Международным валютным фондом. "Потому что у нас есть договоренность по поводу новой программы сотрудничества на 550 миллионов долларов. В этих условиях данные проекты будут обсуждаться и попросим заключение со стороны МВФ по ним", - сообщил Кику.

Помимо встречи в Минфине в 15.00 Кику провел беседу с представителями четырех парламентских фракций (Партии социалистов, Демпартии, PAS и DA), входящих в рабочую группу по сельскому хозяйству.

"Обсудили процедуру реэшелонирования кредитов аграриев перед банками и небанковскими учреждениями. Обговорено два важных момента. Во-первых, обратиться к финансовым учреждениям, чтобы посодействовали в этом. Надеюсь, нам удастся прийти к такой договоренности. Во-вторых, разработать проект, который установит это реэшелонирование в обязательном порядке. Подготовим этот проект, который тоже скоординируем с МВФ. Когда будет согласие, то представим парламенту его", - добавил Кику.

Повысят ли аграриям сумму компенсации на гектар

Глава правительства напомнил, что в субботу на переговорах с аграриями обсуждался размер компенсаций со стороны государства на каждый пострадавший гектар.

"Тогда мы сошлись в том, что когда придем к общему знаменателю по этим мерам, то сможем говорить о дополнении этих 200 миллионов леев, которые государство выделило из других категорий расходов для частичной компенсации убытков по первой группе зерновых. Сегодня из дискуссий в Минфине я понял, что представители протестующих не согласны на 1500 леев (компенсация за гектар – ред.). Если эта сумма не принимается, то мы должны вернуться к переговорам. На данный момент государство не может предоставить более 1500 леев", - сказал Кику.

По его словам, власти будут внимательно следить за дальнейшими действиями сельхозпроизводителей.

"Если будет жесткая позиция, то мы не сможем на нее пойти, потому эти же деньги (на частичную компенсацию - ред.) были переведены из других статей расходов. Более 300 миллионов на первую группу мы не можем выделить", - отметил премьер.

Молдавски аграрии намерены продолжить протесты

По итогам беседы в министерстве финансов в понедельник сельхозпроизводители вышли несколько разочарованными.

"Мы вышли после переговоров полностью разочарованными. В правительстве тратят время зря. Знают, что время у нас на исходе, и нам нужно работать в поле. Они откладывают дела на потом. Не думаю, что мы так много просили", - заявил фермер из Каушан Сергей Стефанко.

Аграрии обещают продолжить протесты, отмечая, что к ним могут присоединиться и примары некоторых населенных пунктов. Также аграрии отметили, что не собираются расходиться до той поры, пока не получат положительный ответ от власти.

Проблемы сельского хозяйства

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. По словам премьера Иона Кику, ущерб для посевов озимой пшеницы превышает 700 миллионов леев, ячменя – свыше 100 миллионов леев, а рапса достигается порядка 100 миллионов леев.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще с проблемой града.

Помимо сложных погодных условий никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

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Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

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