В роддоме Дубоссар радостное событие: первая новорожденная за долгое время

Весть о появлении на свет нового жителя Дубоссар столь значима тем, что это первый новорожденный после того, как наконец-то заработало родильное отделение местной больницы.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. В дубоссарском роддоме после длительного перерыва - пополнение. На свет здесь появилась малышка. Родители ее называли Евой, в семье она - первенец.

На протяжении нескольких месяцев на базе Дубоссарской Центральной больницы был развернут инфекционный госпиталь, и дубоссарцы за получением медицинской помощи направлялись в медучреждения в другие города.

"Не так давно больница снова возобновила свою работу в штатном режиме. И вот в родильном отделении после длительного перерыва пополнение", - рассказали в местной администрации.

Мама маленькой Евы Елена Пальчинская призналась: очень обрадовалась тому, что рожать будет в Дубоссарах. Она не знала, что дубоссарский роддом снова работает и предполагала, что ее отвезут, как и других, в родильное отделение в город Григориополь.

"Меня очень обрадовало, что буду рожать в родном городе, дома. Все прошло хорошо, моя доченька и я хорошо себя чувствуем, а сегодня уже выписываемся. Спасибо большое всему медицинскому персоналу", - сказала новоиспеченная мамочка.

Случившееся было столь важным и долгожданным, что маму новорожденной со знаменательным событием поздравила замглавы администрации по социальным вопросам Наталия Кравец.

"Поздравляю Вас с этим важным событием! Мы вдвойне рады тому, что Ева родилась в Дубоссарах, в нашем роддоме. Пусть она растет здоровой и радует своими успехами", - напутствовала замглавы.

Маме новорожденной вручили подарок – комплект детского постельного белья и поздравительную открытку.

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