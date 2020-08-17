В роддоме Дубоссар радостное событие: первая новорожденная за долгое время

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. В дубоссарском роддоме после длительного перерыва - пополнение. На свет здесь появилась малышка. Родители ее называли Евой, в семье она - первенец.
На протяжении нескольких месяцев на базе Дубоссарской Центральной больницы был развернут инфекционный госпиталь, и дубоссарцы за получением медицинской помощи направлялись в медучреждения в другие города.
"Не так давно больница снова возобновила свою работу в штатном режиме. И вот в родильном отделении после длительного перерыва пополнение", - рассказали в местной администрации.
"Меня очень обрадовало, что буду рожать в родном городе, дома. Все прошло хорошо, моя доченька и я хорошо себя чувствуем, а сегодня уже выписываемся. Спасибо большое всему медицинскому персоналу", - сказала новоиспеченная мамочка.
Случившееся было столь важным и долгожданным, что маму новорожденной со знаменательным событием поздравила замглавы администрации по социальным вопросам Наталия Кравец.
"Поздравляю Вас с этим важным событием! Мы вдвойне рады тому, что Ева родилась в Дубоссарах, в нашем роддоме. Пусть она растет здоровой и радует своими успехами", - напутствовала замглавы.
Маме новорожденной вручили подарок – комплект детского постельного белья и поздравительную открытку.
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