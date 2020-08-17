В Молдову из Турции поступят 50 аппаратов ИВЛ

Вопрос решен: в ближайшее время в Молдову поступят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые власти закупили у государственного предприятия в Турции.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В ближайшее время в Республику Молдова поступят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

Он выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, который дал согласие на поставку. Ранее Молдова посредством проекта Всемирного банка нашла возможность закупить аппараты ИВЛ у государственного турецкого предприятия. Однако, как отмечает глава государства, по условиям турецкой стороны требовалась предоплата в полном размере. Такой возможности у Молдовы не было.

В настоящее время согласована поставка этих аппаратов "авансом в размере 10%. Остальная часть денег будет переведена позднее".

"Еще раз выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность Турецкой Республике за существенную поддержку, оказываемую нашей стране для предупреждения и предотвращения распространения вируса COVID-19", - написал президент Молдовы на своей странице в социальной сети.

Додон также сообщил, что в конце будущей недели запланирован рабочий визит в Республику Молдова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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