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Очистка реки Бык

Русло реки Бык в Кишиневе расчистят к середине сентября

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200817/31334115/ruslo-reki-byk-v-kishineve-raschistyat-k-seredine-sentyabrya.html

Стартовавшие в июле работы по расчистке и углублению русла кишиневской реки Бык перешли на новый этап.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Расчистка русла реки Бык, которая протекает в черте Кишинева, завершится до 10 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе столичной примэрии (мэрии).

В настоящее время, информируют городские власти, работы идут на втором сегменте протяженностью 330 метров: от улицы Петру Рареша до улицы Михая Витязула. Расчистка предыдущего участка, от улицы Петру Рареша до улицы Фередеулуй, где берега реки забетонированы, завершена.

Расчистка русла реки Бык
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Расчистка русла реки Бык

Советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу сообщил на сегодняшнем оперативном совещании муниципальных служб, что данный сегмент более сложен, чем предыдущий, из-за большого количества ила, однако работы надлежит завершить в срок.  

 

Ежедневно на территории работают бригады на 4 экскаваторах, задейстованы также бульдозер и 6 грузовиков, которые вывозят ил в карьер на улице Гидигич. Параллельно "Ассоциация зеленого хозяйства" расчищает береговую зону, чтобы увеличить скорость отвода воды.
Расчистка русла реки Бык
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Расчистка русла реки Бык

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков, где сейчас идут работы, сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.
Стоимость проекта – примерно 3,5 миллиона леев, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2020 год.

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