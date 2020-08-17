Русло реки Бык в Кишиневе расчистят к середине сентября

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Расчистка русла реки Бык, которая протекает в черте Кишинева, завершится до 10 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе столичной примэрии (мэрии).
В настоящее время, информируют городские власти, работы идут на втором сегменте протяженностью 330 метров: от улицы Петру Рареша до улицы Михая Витязула. Расчистка предыдущего участка, от улицы Петру Рареша до улицы Фередеулуй, где берега реки забетонированы, завершена.
Советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу сообщил на сегодняшнем оперативном совещании муниципальных служб, что данный сегмент более сложен, чем предыдущий, из-за большого количества ила, однако работы надлежит завершить в срок.
Ежедневно на территории работают бригады на 4 экскаваторах, задейстованы также бульдозер и 6 грузовиков, которые вывозят ил в карьер на улице Гидигич. Параллельно "Ассоциация зеленого хозяйства" расчищает береговую зону, чтобы увеличить скорость отвода воды.
Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков, где сейчас идут работы, сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.
Стоимость проекта – примерно 3,5 миллиона леев, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2020 год.
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