Русло реки Бык в Кишиневе расчистят к середине сентября

Стартовавшие в июле работы по расчистке и углублению русла кишиневской реки Бык перешли на новый этап.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Расчистка русла реки Бык, которая протекает в черте Кишинева, завершится до 10 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе столичной примэрии (мэрии).

В настоящее время, информируют городские власти, работы идут на втором сегменте протяженностью 330 метров: от улицы Петру Рареша до улицы Михая Витязула. Расчистка предыдущего участка, от улицы Петру Рареша до улицы Фередеулуй, где берега реки забетонированы, завершена.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Расчистка русла реки Бык

Советник примара (мэра) Кишинева Тудор Гырбу сообщил на сегодняшнем оперативном совещании муниципальных служб, что данный сегмент более сложен, чем предыдущий, из-за большого количества ила, однако работы надлежит завершить в срок.

Ежедневно на территории работают бригады на 4 экскаваторах, задейстованы также бульдозер и 6 грузовиков, которые вывозят ил в карьер на улице Гидигич. Параллельно "Ассоциация зеленого хозяйства" расчищает береговую зону, чтобы увеличить скорость отвода воды.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Расчистка русла реки Бык

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков, где сейчас идут работы, сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.

Стоимость проекта – примерно 3,5 миллиона леев, средства предусмотрены в муниципальном бюджете на 2020 год.

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