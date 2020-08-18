Провальный сезон, или Отчаяния и надежды молдавских туркомпаний

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Многие туристические агентства Молдовы находятся на грани банкротства. В одночасье они остались не только без доходов, но и с огромными долгами. Немногие из купивших туристические путевки перенесли отпуск на следующий год. Туризм оказался в числе тех сфер экономики, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила глава одного из молдавских туристических агентств Лилия Черней.

"С трудностями мы столкнулись сразу – в самом начале пандемии коронавируса. С 9-10 марта люди начали нам звонить и спрашивать по поводу запланированного ими отдыха и внесенных за это денег. Оказавшись впервые в такой ситуации, мы просили их оставаться спокойными и следить за ситуацией, надеясь, что с июня начнется сезон", - сказала собеседница.

Однако положение только ухудшалось - спрос на туристические путевки не просто резко сократился, а вовсе сошел на нет. "Тогда туроператоры попросили у государства ввести мораторий на 540 дней, чтобы у нас была возможность вернуть людям деньги. Граждане звонили и спрашивали, когда им переведут деньги обратно, и говорили, что боятся выезжать куда-то в течение года, так как непонятно, что происходит в мире", - отметила Черней.

По ее словам, большая часть туристов с пониманием отнеслась к ситуации, в которой оказались турагентства.

"Не все зависит от нас, так как проблемы глобальные. Поэтому некоторые и согласились перенести отдых или заморозить деньги на сезон 2021 года. Однако значительное число туристов попросили вернуть средства", - пояснила собеседница.

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Как подчеркнула представитель турагентства, работники туристической отрасли очень надеются, что к весне 2021 года ситуация нормализуется, и компании смогут восстановиться. В противном случае, как отметила эксперт, придется брать кредиты и распродавать все имеющееся имущество, чтобы вернуть деньги.

"Мы очень надеемся, что в следующем году сезон будет хорошим и продуктивным. Если границы будут закрыты, то ситуация будет катастрофической", - заявила Черней.

Руководитель турагентства, которое представлено на рынке уже более 10 лет, рассказала, что из пяти сотрудников ее компании остались работать только она и бухгалтер. Собеседница отметила, что единственный источник дохода – это туры в Турцию, но и это не пользуется большим спросом со стороны граждан Молдовы. Хотя данное направление всегда было в топе у туристов из нашей республики, отметила Черней.

"Очень мало желающих, которые все же решаются уехать в отпуск, так как после нужно находиться на 14-дневном карантине. Несмотря на то, что это направление открыто, доходы крайне маленькие в сравнении с предыдущим годом. Можем говорить, что это единственный источник поступлений, чтобы оплачивать услуги, аренду. Что касается числа сотрудников, то ситуация аналогичная в большинстве туристических агентств", - сказала Черней.

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Что касается отдыха в других странах, как пояснила эксперт, то в Болгарию можно отправиться только с отрицательным результатом теста на COVID-19. "Плюс там действует несколько ограничений на пересечение границы, что удлиняет маршрут. Поэтому туристы практически не выбирают туры в этом направлении", - пояснила Черней.

Убытки туристической отрасли за период пандемии, по ее словам, оцениваются в миллионы леев.

В течение последних шести лет в отечественном сегменте туристических услуг фиксировался уверенный рост доходов примерно на 18 процентов ежегодно. По прогнозам, 2021 год должен был стать еще более благополучным, но всего за несколько месяцев пандемии ситуация в секторе оказалась на уровне показателей 2014 года.

Эксперты говорят, что для восстановления докризисных позиций и оживления отрасли понадобится минимум пять лет.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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