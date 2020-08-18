Как готовят в Приднестровье школы и детсады к новому учебному году

В регионе активно ведется работа по запуску нового формата школьного образовательного процесса с 1 сентября.

ТИРАСПОЛЬ, 18 авг – Sputnik. Дифференцированным будет подход к соотношению количества уроков, проводимых в классных комнатах и в режиме дистанционного обучения. О подготовке к новому учебному году говорили на заседании Оперштаба.

По словам лидера региона Вадима Красносельского, в прошлом учебном году около 30% школьников и 20% студентов не имели технической возможности участвовать в образовательном процессе онлайн.

"Официальные данные говорят о 7%-ом неохвате. Поэтому руководителям образовательных учреждений необходимо провести работу с семьями учеников, прояснить ситуацию и подготовить соответствующие справки", - подчеркнул он.

Проведение интернета и замена окон

Региональный оператор связи приступил к проведению в образовательные учреждения оптоволоконных сетей. Готовится к установке в кабинетах учебных заведений новой компьютерной техники и предприятие "Единые распределительные электросети" (ЕРЭС). Поступление централизованно закупленных компьютеров ожидается в сентябре.

Как сообщили в Оперштабе, к началу осени в 95% школ заменят окна, стопроцентного показателя намерены достичь к середине следующего месяца.

"Важно, чтобы в каждом классе была обеспечена эффективная проветриваемость, что невозможно при наличии старых, зачастую намертво заколоченных окон", – отметил приднестровский лидер.

Бактерицидные лампы и дезинфекторы

На совещании обсуждалась закупка бактерицидных ламп или иного оборудования, необходимого для обеззараживания помещений. Предложенные ранее варианты, по мнению специалистов, не соответствуют требованиям. Рассматриваются другие предложения.

"Пока не решено, будут ли это кварцевые лампы, экранированные облучатели или рециркуляторы. Важно, чтобы оборудование было не только эффективным, но и безопасным для детей", - пояснил Красносельский.

До 28 августа планируется обеспечить все учебные заведения запасом дезинфицирующих средств на один месяц. В сентябре поставщики доставят заказ на более продолжительный период.

Сейчас проводятся семинары для тех, кто несет ответственность за обеспечение системной дезинфекции помещений образовательных учреждений. Разрабатывается памятка для педагогов, где будет расписан алгоритм действий в случае выявления потенциального носителя вирусной инфекции.

Художественные, спортивные школы и детсады

Готовят к приему воспитанников художественные и спортивные школы. Требования к ним – аналогичны общешкольным. До начала учебного года должен быть не только протестирован весь персонал учреждений сферы просвещения, но и проверена готовность к приему детей каждого помещения.

Специально созданная комиссия проведет эту работу до 28 августа. Ведущая роль отведена сотрудникам санэпидемслужбы: им предстоит дать заключение по соответствию новым требованиям каждого кабинета.

Возвращаются постепенно в строй и детские сады. На этой неделе планируется открыть еще 43 учебных заведения, подготовленных к безопасному приему детей. До этого свою работу возобновили 60 дошкольных учреждений. Планируется, что до конца августа будут открыты все детсады.

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