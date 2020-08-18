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Ремонт

Некоторые улицы перекрыли на несколько месяцев: где нельзя проехать

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200818/31336926/nekotorye-ulitsy-perekryli-na-neskolko-mesyatsev.html

Сразу на нескольких улицах столицы проехать будет невозможно - водителям рекомендуется соблюдать временные ограничения.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В Кишиневе с 18 августа до 5 октября приостановлено движение транспорта по улице А. Влахуцэ на отрезке между улицами О. Гога и Я. Хынку, а также на периметре улиц Я. Хынку и А. Хыждеу. Подобные меры, как пояснили в столичной примэрии (мэрии), связаны с проведением работ по ремонту водопроводной сети.

Стоянка.
© Sputnik / Виталий Аньков
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Коммунальные службы просят граждан проявить понимание. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные отрезки.

А до 7 ноября в Кишиневе приостановлено движение транспорта по улице Святого Петра на отрезке между улицами А. Хыждеу и А. Янку, а также по улице А. Хыждеу на периметре улиц Измаильская и Святого Петра, а также Тигина и Измаильская. Такие меры, как пояснили в столичной администрации, связаны с проведением работ по ремонту водопроводной сети и монтажом канализационной сети.

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