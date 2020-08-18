Правила въезда и выезда для граждан Молдовы из Израиля изменились

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Правила въезда и выезда из Израиля для граждан Молдовы изменились. Об этом сообщили в посольстве республики в Тель-Авиве.
Новые требования действительны с 17 августа.
При выезде из Израиля молдавские граждане должны:
- заполнить бланк прошения на выезд (личные данные и декларация о состоянии здоровья) не более чем за 24 часа до вылета;
- распечатать подтверждение о заполнении бланка и иметь его при себе по приезду в аэропорт для предоставления уполномоченным лицам. Подтверждение необходимо сохранять до прибытия в страну назначения.
Как сообщили в посольстве, до 1 сентября сохраняется запрет на въезд иностранных граждан.
Граждане Молдовы, которые намереваются прибыть в Израиль должны:
- получить особое разрешение для въезда (если для этого есть доказанная причина. Со списком требований можно ознакомиться здесь) от консульского отдела посольства Израиля в Киеве (Consular4@kiev.mfa.gov.il, Consular5@kiev.mfa.gov.il);
- заполнить бланк прошения на въезд в Израиль. Необходимо сообщить данные личного и медицинского характера;
- распечатать подтверждение о заполнении бланков и взять его с собой в аэропорт для представления уполномоченным органам. Нужно хранить подтверждение до въезда в Израиль (после прохождения пограничного контроля);
- иностранные граждане, получившие особое разрешение на въезд, вылетающие из государства, находящегося в "красной зоне", или пребывавшие в нем 14 дней (действительно в случае Республики Молдова), предшествовавших их вылету в Израиль, должны находиться на карантине, согласно установленным правилам, а также заполнить бланк самоотчета о карантине.
С полным списком стран, входящих в "красную" и "зеленую" зоны, и соответствующими указаниями после их посещения можно ознакомиться здесь.
Дополнительную информацию граждане Молдовы могут получить в информационном центре Министерства здравоохранения Израиля:
- из Израиля: *5400;
- из-за границы: +972-8-6241-010;
- по электронному адресу: Call.Habriut@moh.health.gov.il.
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