Правила въезда и выезда для граждан Молдовы из Израиля изменились

Памятка для граждан Молдовы, которые собираются поехать в Израиль или выехать из этого государства, начиная с 17 августа.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Правила въезда и выезда из Израиля для граждан Молдовы изменились. Об этом сообщили в посольстве республики в Тель-Авиве.

Новые требования действительны с 17 августа.

При выезде из Израиля молдавские граждане должны:

заполнить бланк прошения на выезд (личные данные и декларация о состоянии здоровья) не более чем за 24 часа до вылета;

распечатать подтверждение о заполнении бланка и иметь его при себе по приезду в аэропорт для предоставления уполномоченным лицам. Подтверждение необходимо сохранять до прибытия в страну назначения.

В дипмиссии уточнили, что в здание аэропорта пускают лишь тех, у кого есть авиабилеты и подтверждение заполнения бланков на веб-сайте Министерства здравоохранения Израиля. На входе в терминал измеряют температуру тела. В доступе на территорию воздушной гавани отказывают тем, у кого есть следующие симптомы: повышенная температура тела, одышка, потеря чувства вкуса и обоняния.

Как сообщили в посольстве, до 1 сентября сохраняется запрет на въезд иностранных граждан.

Граждане Молдовы, которые намереваются прибыть в Израиль должны:

получить особое разрешение для въезда (если для этого есть доказанная причина. Со списком требований можно ознакомиться здесь) от консульского отдела посольства Израиля в Киеве (Consular4@kiev.mfa.gov.il, Consular5@kiev.mfa.gov.il);

заполнить бланк прошения на въезд в Израиль. Необходимо сообщить данные личного и медицинского характера;

распечатать подтверждение о заполнении бланков и взять его с собой в аэропорт для представления уполномоченным органам. Нужно хранить подтверждение до въезда в Израиль (после прохождения пограничного контроля);

иностранные граждане, получившие особое разрешение на въезд, вылетающие из государства, находящегося в "красной зоне", или пребывавшие в нем 14 дней (действительно в случае Республики Молдова), предшествовавших их вылету в Израиль, должны находиться на карантине, согласно установленным правилам, а также заполнить бланк самоотчета о карантине.

"Необходимо носить маску, прикрывающую нос и рот, с момента входа в аэропорт (с 7-летнего возраста и старше), и во время полета (с 6-летнего возраста и старше). Необходимо соблюдать минимум двухметровую дистанцию между людьми, не проживающими в одном доме. Необходимо соблюдать личную гигиену, включая мытье рук и использование дезинфицирующих средств для рук", - отметили в посольстве Молдовы в Израиле.

С полным списком стран, входящих в "красную" и "зеленую" зоны, и соответствующими указаниями после их посещения можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию граждане Молдовы могут получить в информационном центре Министерства здравоохранения Израиля:

из Израиля: *5400; из-за границы: +972-8-6241-010; по электронному адресу: Call.Habriut@moh.health.gov.il.

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