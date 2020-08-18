Заседание Высшего совета магистратуры: какие решения приняты

Отставку Лидии Булгак с должности судьи и и.о. руководителя столичной АП поддержали 10 членов Высшего совета магистратуры.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Высший совет магистратуры утвердил отставку Лидии Булгак с должности судьи и исполняющей обязанности руководителя Апелляционной палаты Кишинева. Решение принято единогласно на заседании структуры во вторник.

Как сообщил и.о. главы Высшего совета магистратуры Анатол Пахопол, Булгак решила уйти по собственному желанию.

"Она 12 августа подала дополнение к своему заявлению об отставке с поста и.о. главы Апелляционной палаты Кишинева и попросила освободить ее и от должности судьи АП. Лидия Булгак была утверждена в должности 10 августа 2019 года. Она исполняла обязанности порядка года. На прошлом заседании мы предложили президенту Молдовы кандидатуру на пост главы Апелляционной палаты Кишинева", - отметил Пахопол.

Отставку Лидии Булгак поддержали 10 членов Высшего совета магистратуры. На предыдущем заседании Высшего совета магистратуры большинством голосов на пост главы АП Кишинева был назначен Владислав Клима. По процедуре по этим вопросам также должен высказаться президент Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova