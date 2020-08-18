Обыски проходят в одном из подразделений Минздрава Молдовы

В Национальном антикоррупционном центре рассказали подробности спецоперации, пояснив, с чем связаны проверки.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Обыски проходят в Национальном консилиуме по установлению ограничения возможностей и трудоспособности, входящем в подразделение Минздрава. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

"На данный момент проходят следственные мероприятия по факту предполагаемых коррупционных действий, совершенных сотрудниками консилиума. Речь идет об обысках с целью получить доказательства по делам, открытым прокурорами и НАЦ", - сказала Старински.

По ее словам, речь идет об уголовных делах по факту вымогательства и получения сотрудниками подразделения Минздрава денег за предоставление пожизненной группы инвалидности.

"Аналогичные действия проводятся и в Резине - в местном консилиуме. Несколько человек должны быть доставлены в НАЦ, где их заслушают и оповестят о статусе подозреваемых. Подробности будут позднее", - добавила Старински.

В Минздраве уже прокомментировали эти обыски. "Отмечаем, что как вышеназванное учреждение, так и министерство будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предоставить необходимую информацию для раскрытия указанных случаев правонарушения. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты решительно осуждает коррупционные действия среди сотрудников и вновь заявляет о важности соблюдения закона", - отметили в ведомстве.

Там также выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявили, что такие случаи недопустимы.

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