Думбрэвяну в интервью Sputnik: есть ли причины для отмены выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. На данный момент нет предпосылок, чтобы не проводить выборы осенью, однако все зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну во вторник.

"На данный момент нет предпосылок, чтобы не проводить выборы осенью. Но понятно, что все зависит от эпидемиологической ситуации. Однако отмечу, что решение должно приниматься не на уровне органов здравоохранения, а на более высоком и межведомственном уровне", - отметила министр.

Она напомнила, что Центризбирком сформировал рабочую группу, куда вошли и представители Минздрава, которая занимается подготовкой к выборам осенью этого года. "Разработана инструкция, предусматривающая четкие меры, которые должны быть выполнены до и во время выборов. Эта инструкция одобрена Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Документ опубликован", - добавила Думбрэавяну.

По ее словам, будут приняты меры для защиты членов электоральных комиссий. "Но также нужно принять меры по защите граждан, которые будут участвовать в голосовании. Это касается не только допуска определенного числа людей на участки, но и проветривания помещений, дезинфектантов. Нужно учитывать и людей из групп риска, которые также будут принимать участие в голосовании", - сказала глава Минздрава.

Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, а само голосование намечено на 1 ноября.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

В день выборов президента Республики Молдова будут избраны и новые мэры в трех населенных пунктах.

Голосование состоится в коммуне Кетриш Фалештского района, в коммуне Пятра Оргеевского района и в селе Дубна Сорокского района.

Кроме того, 6 сентября новые выборы в местные органы власти пройдут в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района. В этих случаях мэры освободили свою должность в связи с их избранием председателями районов.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova